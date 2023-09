2017-2023 : six ans (et plus) d'évolution graphique entre Forza Motorsport 7 et Forza Motorsport en vidéo

Nerces Spécialiste Hardware et Gaming

Sur Xbox Series comme sur PC, Forza Motorsport se prépare à faire vrombir nos machines avec plus de 500 voitures au casting dès le lancement ! Il aurait pu être dans notre top 10 des jeux vidéo les plus attendus en 2023. Dix-huit ans après l'arrivée du premier Forza Motorsport, et après une année 2022 en demi-teinte pour le gaming, le studio Turn 10 semble vouloir opérer une espèce de reboot puisque le prochain opus, prévu le 10 octobre prochain, est baptisé Forza Motorsport, tout court. Pour autant, il ne s'agit évidemment pas de faire table rase des évolutions techniques enregistrées au cours de ces presque deux décennies. Un certain Cycu1 s'est d'ailleurs mis en tête de nous prouver combien la franchise a su évoluer avec deux montages intéressants. Dix-ans d'évolution Forza Motorsport Le premier fait logiquement le point sur la comparaison la plus importante, celle entre Forza Motorsport (2023) et son prédécesseur, Forza Motorsport 7 sorti il y a déjà six ans, le 3 octobre 2017. Une comparaison qui se contente d'un circuit, le Maple Valley Raceway, un tracé imaginé par Turn 10, présent sur chacun des opus de la franchise. Les séquences Forza Motorsport (2023) ont été publiées par le studio tandis que Cycu1 précise que Forza Motorsport 7 a été capturé sur Xbox Series X avec laquelle vous pouvez aussi jouer hors ligne avant d'ajouter que, sur ce jeu, les conditions météo sont imposées et qu'il n'était donc pas possible de parfaitement coller à la vidéo de Turn 10. Moins directement intéressante en vue de la sortie de Forza Motorsport (2023), la seconde vidéo est dans la même veine. Elle se focalise sur le même tracé du Maple Valley Raceway, mais illustre tous les épisodes de la franchise pour une espèce de compilation sur 18 ans des progrès réalisés par Turn 10 en matière de simulation automobile. Source : DSO Gaming