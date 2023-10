Forza Motorsport : des performances PC recalées au contrôle technique ?

Six ans d'attente, certes, mais six ans largement mérités. Sur PC, nous ne pourrons nous empêcher de ressentir une pointe de déception quant à la vitesse d'animation. Déception qu'il nous faudra ajuster avec le patch day one, mais qui reste toute relative, tant les sensations de conduite constituent un réel bonheur.

Associées à une intelligence artificielle pas trop caricaturale, à d'innombrables voitures et à des compétitions en veux-tu, en voilà, ces sensations de course poussent le joueur à vouloir aller toujours plus loin, à ne lâcher sa manette qu'après plusieurs heures de compétition, un peu fatigué, les mains peut-être un chouia moites, mais le sourire aux lèvres.

Éternels insatisfaits que nous sommes, nous regretterons toutefois l'absence de multijoueur en local (écran partagé) et l'obligation d'être connecté pour le mode carrière. Ce n'est toutefois pas suffisant pour nous éloigner bien longtemps de l'asphalte.