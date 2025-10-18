CHP1

Oui, on s’entoure des technologies les plus pointues en audio et vidéo mais on n’en tire aucun bénéfice car malgré cette débauche de procédés achetés (parfois au prix fort), les gens continuent à écouter du son sur-compressé (style mp3 à 96 ou 128kb), du Dolby multicanal en stéréo sur de minuscules HP (soit disant de 300W mais de seulement 82dB/m) ou de regarder des films sur-compressés (type DivX) à faible débits ou de la VOD où tout ce qui compte c’est de privilégier l’occupation de la bande passante au détriment de la qualité.

Du coup, toutes les subtilités du son et de l’image sont gommées.

Alors, croire qu’on obtient les même effets et émotions que regarder un BlueRay sur l’équipement adéquat (Source, TV, Ampli, Enceintes) où tous les éléments sont importants, sur des équipements qui brisent cette chaîne de restitution, est illusoire.