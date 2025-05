Derrière ces chiffres apparaît un point très concret : la praticité de la musique dématérialisée, symbolisée par l’essor des plateformes de streaming et des protocoles connectés. Nombre de ces plateformes, comme Apple Music, Tidal, ou Qobuz, permettent même d’aller théoriquement plus loin qu’une qualité CD, limitée à une dynamique de 16 bits et un taux d’échantillonnage de 44,1 kHz, pour atteindre jusqu’à 24 bits et 192 kHz sur les meilleures plateformes. Si l’intérêt d’une telle qualité reste discutable sur la qualité d’écoute réelle, cela montre avant tout que les supports physiques ne peuvent même plus invoquer l’argument de la supériorité technique. La messe est donc dite pour le support physique ?