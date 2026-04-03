Au milieu de semaine, Xavier Niel était interrogé par la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. L'occasion de plusieurs passes d'armes entre le milliardaire et le rapporteur Charles Alloncle.
Depuis la fin octobre 2025, une commission d'enquête sur l'audiovisuel public se tient à l'Assemblée nationale, à l'initiative du député ciottiste Charles Alloncle. Cette semaine, ce sont des personnalités bien connues du monde des affaires français qui sont passés devant les députés, à savoir Matthieu Pigasse, et surtout Xaviel Niel, l'homme jamais avare de commentaires sur le débat public.
Xavier Niel s'en prend à Charles Alloncle à l'occasion de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public
Ce fut 3h30 de débats très animés qui ont eu lieu ce jeudi 2 avril à l'Assemblée nationale, avec les députés d'un côté, et face à eux, Matthieu Pigasse, Xavier Niel ainsi que le président de KKR France (filiale hexagonale d'un grand fonds d'investissement américain) Jérôme Nommé.
Et ça a été l'occasion pour Xavier Niel de régler ses comptes avec le rapporteur Charles Alloncle. « Exiger la transparence sur l'usage de l'argent des Français est nécessaire (…). Mais je pense qu'il était possible de le faire (…) sans transformer votre commission en cirque » a-t-il attaqué. « Merci pour l'invitation, mais je ne suis pas un clown » s'est-il aussi énervé, selon des propos rapportés par Le Monde.
Les patrons de Mediawan défendent leur entreprise
Le milliardaire a pu aussi, en compagnie des deux autres hommes d'affaires, défendre le gros sujet de leur entretien, à savoir Mediawan. Cette société a été épinglée par Charles Alloncle comme étant le plus gros fournisseur de programmes de France Télévisions, à hauteur de 12,8% (contre 10,8% pour France.tv Studio et 10% pour la société Banijay).
Les trois hommes ont cherché à déminer la discussion. Jérôme Nommé a ainsi expliqué que, contrairement à une affirmation de Charles Alloncle, KKR ne détenait pas plus de 50% de la société Mediawan. Matthieu Pigasse a de son côté précisé qu'il détenait, avec Xavier Niel et le président du directoire de Mediawan Pierre-Antoine Capton, « plus de 50 % des droits de vote et la majorité du conseil de surveillance ».
Les débats se sont terminés sur des propos assez amers. « Ce sont des dizaines de millions d'euros que vous avez pris dans la poche des Français pour servir votre notoriété personnelle » a accusé Xavier Niel, en parlant à Charles Alloncle. « Vous avez parlé beaucoup de frais de cocktails, (…) de vie privée, d'engagements militants ou syndicaux qui dataient parfois de trente, quarante ou cinquante ans, mais très peu de télévision, de programmes, d'audience ou d'objectifs » a chargé de son côté Matthieu Pigasse, qui dit par ailleurs réfléchir à d'éventuelles suites judiciaires.