Le milliardaire a pu aussi, en compagnie des deux autres hommes d'affaires, défendre le gros sujet de leur entretien, à savoir Mediawan. Cette société a été épinglée par Charles Alloncle comme étant le plus gros fournisseur de programmes de France Télévisions, à hauteur de 12,8% (contre 10,8% pour France.tv Studio et 10% pour la société Banijay).

Les trois hommes ont cherché à déminer la discussion. Jérôme Nommé a ainsi expliqué que, contrairement à une affirmation de Charles Alloncle, KKR ne détenait pas plus de 50% de la société Mediawan. Matthieu Pigasse a de son côté précisé qu'il détenait, avec Xavier Niel et le président du directoire de Mediawan Pierre-Antoine Capton, « plus de 50 % des droits de vote et la majorité du conseil de surveillance ».

Les débats se sont terminés sur des propos assez amers. « Ce sont des dizaines de millions d'euros que vous avez pris dans la poche des Français pour servir votre notoriété personnelle » a accusé Xavier Niel, en parlant à Charles Alloncle. « Vous avez parlé beaucoup de frais de cocktails, (…) de vie privée, d'engagements militants ou syndicaux qui dataient parfois de trente, quarante ou cinquante ans, mais très peu de télévision, de programmes, d'audience ou d'objectifs » a chargé de son côté Matthieu Pigasse, qui dit par ailleurs réfléchir à d'éventuelles suites judiciaires.