C'est un nouveau projet de Xavier Niel, dont Les Échos a eu la primeur. Le milliardaire ouvre en effet, en collaboration avec son fils John, deux « clubs d'affaires » au niveau de Paris. Des espaces où les entrepreneurs pourraient se rencontrer pour réseauter, découvrir de nouvelles opportunités, le tout dans un cadre très soigné, affichant un certain art de vivre.

Le premier business club va voir le jour dans le quartier du Marais, quand le second lui est installé dans le 16ème arrondissement, au sein d'un hôtel particulier acquis par Xavier Niel en 2015. De 2 800 m2, il proposera des services allant au-delà des simples affaires, avec notamment des espaces de restauration et plusieurs piscines. Le site du marais sera accueilli par un autre hôtel particulier de 2 300 m2, avec une orientation beaucoup plus tech et innovation. Les deux clubs ouvriront progressivement leurs portes durant cette année 2026.