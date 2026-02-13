On parle encore une fois de Xavier Niel. Et cette fois, c'est dû à un projet de clubs d'affaires assez particuliers, qui arrivent dans la capitale.
Avec Xavier Niel, on n'est jamais en manque de nouveautés, de projets lointain – comme son investissement récent au Chili – ou d'innovations. Et si l'homme est un businessman avisé, il est aussi à la base de projets plus « sociaux », comme la fameuse Station F ou bien l'école 42. Et c'est ce genre d'initiative qui prend une fois encore racine dans la capitale.
Deux clubs d'affaires Niel & Niel vont ouvrir à Paris en 2026
C'est un nouveau projet de Xavier Niel, dont Les Échos a eu la primeur. Le milliardaire ouvre en effet, en collaboration avec son fils John, deux « clubs d'affaires » au niveau de Paris. Des espaces où les entrepreneurs pourraient se rencontrer pour réseauter, découvrir de nouvelles opportunités, le tout dans un cadre très soigné, affichant un certain art de vivre.
Le premier business club va voir le jour dans le quartier du Marais, quand le second lui est installé dans le 16ème arrondissement, au sein d'un hôtel particulier acquis par Xavier Niel en 2015. De 2 800 m2, il proposera des services allant au-delà des simples affaires, avec notamment des espaces de restauration et plusieurs piscines. Le site du marais sera accueilli par un autre hôtel particulier de 2 300 m2, avec une orientation beaucoup plus tech et innovation. Les deux clubs ouvriront progressivement leurs portes durant cette année 2026.
Importer un concept anglo-saxon en France ?
Ici, le duo Niel reprend une certaine marque de fabrique maison, en proposant un tarif qui, pour ce genre d'institution, est assez modique, à savoir 1 000 euros par an. Une façon sûrement pour le père et le fils de vendre un concept à un public plus large, alors qu'en France, les business clubs sont encore très rares là où, au Royaume-Uni et aux États-Unis, ils sont devenus communs.
À noter que si ce sont les deux hommes qui sont ici à l'initiative, la direction opérationnelle devrait surtout être à la main de John Niel, déjà très investi dans l'écosystème tech et dans le monde des start-ups. Il a notamment été un des conseils de Xavier Niel dans son investissement de 1 million d'euros dans BeReal.