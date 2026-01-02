Xavier Niel s'essaye au rap en 2026 dans un clip diffusé sur les réseaux de Free. Ce clip, totalement décalé, met également en scène les différents dirigeants de l'opérateur.
Free ne fait rien comme tout le monde, et le confirme à nouveau en ce tout début d'année 2026. Xavier Niel et ses équipes ont décidé de jeter à la poubelle la traditionnelle carte de voeux, et misent plutôt sur le rap pour célébrer la nouvelle année. L'opérateur, sur son profil LinkedIn, a publié un clip mettant en scène l'état-major de l'opérateur, et Xavier Niel est évidemment de la partie. C'est drôle, cela fera surement parler sur le web, et Free en profite pour réaffirmer ses avantages par rapport à ses concurrents.
En 2026, "Faut rester Free, faut rester frais"
Dans la vidéo, le slogan « Faut rester Free, faut rester frais » est scandé sur une instrumentale urbaine, dans un format qui tranche avec les communications classiques du secteur télécom. Le montage est rythmé, les plans s’enchaînent rapidement et multiplient les références culturelles, assumant pleinement les codes du rap pour capter l’attention dès les premières secondes.
Plusieurs figures emblématiques du groupe apparaissent à l’écran au fil du clip. On y reconnaît notamment Xavier Niel, fondateur de Free, Aude Durand, directrice générale déléguée d’Iliad, Thomas Reynaud, directeur général du groupe, ainsi que Nicolas Thomas, directeur général de Free. Leur présence renforce la dimension interne et collective du projet, présenté comme une création portée par celles et ceux qui font vivre l’entreprise au quotidien.
Au micro, c’est Rassam Yaghmaei, aujourd’hui directeur Talent et Culture chez Free, qui interprète le morceau. Sa participation confirme également son passé — et son présent — de rappeur, ajoutant une dimension personnelle et authentique à l’initiative. Ce choix renforce l’idée d’un projet pensé de l’intérieur, plutôt que d’une campagne publicitaire confiée à une agence externe.
Un clip viral pour faire parler de Free sans attendre la rentrée
Sur LinkedIn, Free accompagne la diffusion du clip d’un message qui clarifie partiellement l’intention. L’opérateur affirme vouloir « rester Free » et « rester frais », tout en rappelant que l’année 2025 a été marquée par des initiatives menées sur le réseau, dans les boutiques, via Free Proxi et sur le plan technologique. La vidéo est présentée comme une manière d’ouvrir 2026 « à sa façon », et marque bien la différence de l'opérateur face à ses concurrents souvent bien plus sérieux dans leur communication. Du Free tout craché en somme.
Reste à déterminer la portée réelle de cette prise de parole. Diffusé sur LinkedIn, le clip semble d’abord s’adresser à une communauté professionnelle et à un public déjà familier de la culture Free. Nul doute que celui-ci sera rapidement et massivement relayé sur d'autres plateformes, c'est d'ailleurs surement le but recherché. Alors, à quand Xavier Niel et la Team Free en streaming ?