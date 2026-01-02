Dans la vidéo, le slogan « Faut rester Free, faut rester frais » est scandé sur une instrumentale urbaine, dans un format qui tranche avec les communications classiques du secteur télécom. Le montage est rythmé, les plans s’enchaînent rapidement et multiplient les références culturelles, assumant pleinement les codes du rap pour capter l’attention dès les premières secondes.

Plusieurs figures emblématiques du groupe apparaissent à l’écran au fil du clip. On y reconnaît notamment Xavier Niel, fondateur de Free, Aude Durand, directrice générale déléguée d’Iliad, Thomas Reynaud, directeur général du groupe, ainsi que Nicolas Thomas, directeur général de Free. Leur présence renforce la dimension interne et collective du projet, présenté comme une création portée par celles et ceux qui font vivre l’entreprise au quotidien.

Au micro, c’est Rassam Yaghmaei, aujourd’hui directeur Talent et Culture chez Free, qui interprète le morceau. Sa participation confirme également son passé — et son présent — de rappeur, ajoutant une dimension personnelle et authentique à l’initiative. Ce choix renforce l’idée d’un projet pensé de l’intérieur, plutôt que d’une campagne publicitaire confiée à une agence externe.