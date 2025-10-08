Free, historiquement connu pour les innovations apportées par les différentes générations de Freebox, semble vouloir laisser libre court à sa créativité du côté du mobile. Une orientation inattendue, d’autant que l’opérateur n’a jusqu’ici jamais proposé d’objet physique spécifiquement dédié à ses abonnés mobiles. Ce virage pourrait donc marquer une nouvelle étape dans la stratégie d’Iliad, en ajoutant une dimension tangible à l’expérience Free Mobile.

Difficile toutefois d’imaginer un smartphone ou une montre connectée maison, par exemple dédiée aux enfants, comme Bouygues Telecom l'a tenté avec sa Kids Watch que nous avons testé récemment. L’entreprise pourrait plutôt se tourner vers un objet complémentaire à son réseau. On peut imaginer un accessoire intelligent à utiliser à domicile ou en déplacement, pourquoi par à porter sur soi, et pensé pour enrichir les usages mobiles. Rien n’a filtré sur la forme ni sur les fonctionnalités. Pourtant, la promesse d’un produit « révolutionnaire » alimente déjà les spéculations au sein de la communauté Free.

Cette déclaration s’inscrit dans la volonté affichée de Xavier Niel de poursuivre l’innovation dans tous les segments du groupe, en misant sur l’intégration entre matériel et logiciel, une approche déjà visible du côté de la Freebox.