Xavier Niel a confié que Free travaillait sur un nouveau produit matériel destiné à ses abonnés mobile. L’opérateur planche aussi sur un autre matériel, attendu depuis plus d’un an et destiné aux abonnés Freebox.
Lors de la Journée des Communautés Free organisée le 4 octobre au siège d’Iliad, Xavier Niel a fait une révélation inhabituelle sur la feuille de route de Free Mobile. Comme l'indiquent nos confrères d'Univers Freebox, le fondateur du groupe a indiqué que ses équipes travaillaient actuellement sur des « innovations hardware pour les abonnés mobile », précisant qu’il s’agissait d’un « produit révolutionnaire », mais que son arrivée n’était « pas pour les mois à venir ». Une confidence rare et concise, qui a tout de même le mérite de lancer la machine à rumeurs et à fantasmes. Que prépare Free dans le plus grand secret ?
Un produit mystère au-delà du réseau
Free, historiquement connu pour les innovations apportées par les différentes générations de Freebox, semble vouloir laisser libre court à sa créativité du côté du mobile. Une orientation inattendue, d’autant que l’opérateur n’a jusqu’ici jamais proposé d’objet physique spécifiquement dédié à ses abonnés mobiles. Ce virage pourrait donc marquer une nouvelle étape dans la stratégie d’Iliad, en ajoutant une dimension tangible à l’expérience Free Mobile.
Difficile toutefois d’imaginer un smartphone ou une montre connectée maison, par exemple dédiée aux enfants, comme Bouygues Telecom l'a tenté avec sa Kids Watch que nous avons testé récemment. L’entreprise pourrait plutôt se tourner vers un objet complémentaire à son réseau. On peut imaginer un accessoire intelligent à utiliser à domicile ou en déplacement, pourquoi par à porter sur soi, et pensé pour enrichir les usages mobiles. Rien n’a filtré sur la forme ni sur les fonctionnalités. Pourtant, la promesse d’un produit « révolutionnaire » alimente déjà les spéculations au sein de la communauté Free.
Cette déclaration s’inscrit dans la volonté affichée de Xavier Niel de poursuivre l’innovation dans tous les segments du groupe, en misant sur l’intégration entre matériel et logiciel, une approche déjà visible du côté de la Freebox.
Un "Super Player" Freebox dans les tuyaux
Toujours lors de cette journée d’échanges, le fondateur de Free a aussi donné des nouvelles du nouveau boîtier TV, attendu depuis plus d’un an. Ce « super Player » serait développé « de bout en bout », mêlant logiciel et hardware. L’objectif : offrir une expérience TV et OTT plus fluide, plus cohérente et plus performante, grâce à une conception entièrement pensée en interne.
Aucun calendrier précis n’a encore été communiqué, mais Free indique que le lancement de ce player « tout intégré » est prévu dans les mois à venir. Ce boîtier marquerait une nouvelle étape dans l’écosystème Freebox, en renforçant la cohésion entre les services et le matériel. Il faudra de sérieux arguments pour convaincre les utilisateurs, dont beaucoup délaissent leur boitier pour leur téléviseur connectée, équipée de l'app TV de leur opérateur, comme OQEE chez Free.
Entre un futur produit mobile annoncé comme révolutionnaire et un Player repensé de fond en comble, Free confirme sa volonté de surprendre sur le terrain du hardware, un domaine où le groupe se montre désormais aussi ambitieux que sur ses offres réseau.
