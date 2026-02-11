Les Chiliens vont devoir apprendre à connaître le nom de Xavier Niel. Car le Français est à la base de l'opération de rachat des activités chiliennes du géant Telefónica. Ce dernier a été racheté par les deux partenaires Milicom International Cellular SA (49%) et NJJ Holding SAS (51%) - société d'investissement de Xavier Niel.

Le montant de la transaction se partage entre un paiement initial de 50 millions de dollars, et un complément d'une valeur variable, adossé à la création de valeur future, et qui peut aller jusqu'à 150 millions de dollars. Juste avant de partir, Telefónica s'est engagé à apporter 92 millions de dollars à l'entreprise afin d'améliorer l'équilibre financier.