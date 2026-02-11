L'homme d'affaires français est loin de s'arrêter aux seules frontières de la France. Il vient ainsi d'effectuer une opération importante en Amérique latine !
Xavier Niel, c'est une voix toujours un peu à part, et qui porte beaucoup dans le monde français de la tech - et plus largement, des affaires. On l'a ainsi encore entendu récemment moquer l'idée qu'un gouvernement démocratique puisse interdire les VPN. Mais le milliardaire reste d'abord et avant tout un homme d'affaires avisé, qui cherche des opportunités partout où il peut en trouver. Et ce, jusqu'au Chili !
Xavier Niel devient actionnaire majoritaire de Telefónica Chili
Les Chiliens vont devoir apprendre à connaître le nom de Xavier Niel. Car le Français est à la base de l'opération de rachat des activités chiliennes du géant Telefónica. Ce dernier a été racheté par les deux partenaires Milicom International Cellular SA (49%) et NJJ Holding SAS (51%) - société d'investissement de Xavier Niel.
Le montant de la transaction se partage entre un paiement initial de 50 millions de dollars, et un complément d'une valeur variable, adossé à la création de valeur future, et qui peut aller jusqu'à 150 millions de dollars. Juste avant de partir, Telefónica s'est engagé à apporter 92 millions de dollars à l'entreprise afin d'améliorer l'équilibre financier.
Milicom, l'important (et très discret) bras armé de Xavier Niel en Amérique latine
Et ne vous y trompez pas, Xavier Niel n'est pas seulement actionnaire à 51% du nouvel ensemble. Milicom, son partenaire dans cette transaction, est une société de télécommunications et de téléphonie mobile luxembourgeoise détenue à 40% par… Xavier Niel lui-même. Elle propose ses services en Amérique latine via sa marque Tigo, déjà présente dans de nombreux pays de la région.
C'est d'ailleurs Milicom, qui, bien qu'actionnaire minoritaire, prendra tout de suite en charge la gestion des activités de Telefónica au Chili. Elle aura notamment la charge d'améliorer le service et de moderniser son réseau. Pour en faire d'ici quelques années un nouveau pari réussi de Xavier Niel ?