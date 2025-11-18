Francis7

A l’époque, la plomberie n’existait pas encore, il n’y avait pas de sanitaires du tout tels qu’on les connaît. Louis XIV n’a pris que 3 ou 4 bains dans toute sa vie. Pas de sanitaires, alors ils faisaient construire d’autres châteaux pour laisser le temps de nettoyer partout parce que les centaines de courtisans faisaient par terre et s’essuyaient avec les rideaux à Versailles par exemple. Alors tout le monde déménageait au Louvre ou ailleurs et ainsi de suite sans fin, le temps du nettoyage ou de la construction d’un autre chateau ou grande demeure dans le même but. Ce pavillon devait faire parti de ce patrimoine là. Il fallait bien la recevoir dans un endroit propre.