Le fondateur de Free, Xavier Niel, vient d'acquérir pour près de 39 millions d'euros le pavillon où Louis XV retrouvait sa maîtresse. Le milliardaire enrichit ainsi sa collection de demeures historiques françaises.
Des amours royales aux ambitions d'un magnat des télécoms, il n'y a qu'un pas pour Xavier Niel. L'entrepreneur de 58 ans s'est offert le Pavillon de Musique de la comtesse du Barry, niché sur les hauteurs de Louveciennes dans les Yvelines. Ce petit palais néo-classique, où le roi Louis XV venait retrouver sa dernière favorite, rejoint désormais le portefeuille immobilier du patron de Free, qui multiplie les investissements dans le patrimoine français de prestige.
L'acquisition par Xavier Niel de ce joyau architectural pour 38,7 millions d'euros a été révélée par Bloomberg. L'opération, bouclée en juillet via une filiale contrôlée par l'entrepreneur, confirme l'appétit de l'inventeur du triple play pour les pierres d'exception. Avec une fortune estimée à 11,5 milliards d'euros, le patron d'Iliad n'a pas souhaité commenter cette transaction pourtant symbolique.
L'édifice fut érigé à partir de 1770 sur les plans de Claude-Nicolas Ledoux, architecte attitré de Louis XV. Son style néo-classique puise dans l'esthétique de l'Antiquité grecque. Détruit puis reconstruit à l'identique dans les années 1930, le pavillon servait de lieu de réception à Jeanne Bécu, comtesse du Barry, qui y organisait concerts intimes et soupers raffinés avec son royal amant.
Il faut savoir que le bien attendait preneur depuis 2019, affiché au départ à 44 millions d'euros. Il appartenait à une fondation liée à la succession de Julienne Dumeste, fabricante de meubles. Le site Belles Demeures soulignait notamment la splendeur du salon central où déjeunaient les amants royaux, avec ses seize pilastres corinthiens, ses parois de marbre blanc rehaussées de bronze doré et ses petites tribunes réservées aux musiciens.
Le patron de Free renforce son empire immobilier de prestige en France
Le Pavillon de Musique offre en tout cas des prestations dignes de son passé royal. Les quatre hectares de parc arboré et cinq chambres à l'étage avec vue panoramique sur Paris et la Tour Eiffel entretiennent sa prestigieuse image. Récemment, Christian Dior Couture y a tourné une campagne mode. La maison est d'ailleurs dirigée par Delphine Arnault, fille du patron de LVMH et compagne de Xavier Niel.
L'immobilier de prestige est avec le temps devenu le troisième pilier de l'empire Niel. Le milliardaire détient désormais 15,19% du capital d'Unibail-Rodamco-Westfield, qui n'est autre que le leader français des centres commerciaux, dont il est le premier actionnaire. Preuve de l'ambition familiale, son fils Jules a récemment rejoint le conseil de surveillance du géant foncier, comme nous l'apprend BFMTV.
En 2022, l'homme d'affaires avait déjà frappé un grand coup en rachetant l'hôtel Lambert pour environ 200 millions d'euros. Ce joyau du XVIIe siècle sur l'île Saint-Louis à Paris appartenait à un prince qatari. On n'oublie pas non plus que Xavier Niel a aussi transformé une ancienne halle ferroviaire en Station F, l'un des plus grands incubateurs de start-up du Vieux continent, et financé le campus de l'école de code 42, qui a depuis dépassé les 50 campus partout dans le monde.