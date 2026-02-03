Mais l’audience de la TNT UHD est encore limitée, et l'HDR10+ reste moins répandu dans le streaming que le Dolby Vision. Ce dernier est aujourd’hui largement privilégié par les grandes plateformes et a même été adopté pour des évènements en direct par Canal+ en septembre 2024. Les lignes bougent néanmoins pour l'HDR10+ avec une compatibilité qui s'est récemment élargie à Netflix, tandis que la TNT UHD poursuit, pas à pas, sa montée en puissance.