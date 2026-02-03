La télévision linéaire n’a pas dit son dernier mot. À l’heure où le streaming capte l’essentiel de l’attention médiatique, certaines annonces rappellent que l’innovation continue aussi du côté de la diffusion hertzienne. C’est le cas de la collaboration annoncée entre Samsung Electronics et France Télévisions, autour du HDR10+ Live.
Depuis le 26 janvier 2026, la chaîne France 2 UHD a abandonné l'HDR10 statique au profit du HDR10+ Live. Une première en Europe pour de la diffusion sportive en direct via la TNT en DVB-T2 UHD.
L'HDR10+ Live débarque sur France TV
Jusqu’ici, ce type de traitement était surtout l’apanage du streaming et de la VOD. Le voir débarquer sur la TNT UHD marque donc une étape importante, d’autant plus que France Télévisions devient le premier diffuseur européen à franchir ce cap. Un signal fort, dans un contexte où l’UHD hertzienne peine encore à s’imposer auprès du grand public.
Sur le plan technique, Samsung évoque une diffusion HDR10+ Live qui s’intègre aux chaînes de production existantes sans les alourdir. Un point décisif pour un diffuseur comme France Télévisions, pour qui chaque évolution doit rester compatible avec des contraintes budgétaires et industrielles bien réelles.
Reste la question de l’impact. Tous les téléviseurs Samsung UHD depuis 2018 sont compatibles HDR10+, ainsi que de nombreux modèles, comme c'est le cas chez Hisense, TCL, Philips et consorts, ce qui assure une base installée conséquente.
Mais l’audience de la TNT UHD est encore limitée, et l'HDR10+ reste moins répandu dans le streaming que le Dolby Vision. Ce dernier est aujourd’hui largement privilégié par les grandes plateformes et a même été adopté pour des évènements en direct par Canal+ en septembre 2024. Les lignes bougent néanmoins pour l'HDR10+ avec une compatibilité qui s'est récemment élargie à Netflix, tandis que la TNT UHD poursuit, pas à pas, sa montée en puissance.
« Le HDR10+ a été conçu pour offrir la meilleure qualité d’image possible, quelle que soit la nature du contenu. En collaborant avec le groupe France Télévisions pour cette première diffusion HDR10+ Live en Europe, nous franchissons une étape clé dans notre ambition de proposer aux consommateurs une expérience de divertissement toujours plus immersive et accessible au plus grand nombre »
Sunil Lee, Vice-Président et Directeur Général du Samsung R&D Institute UK
Source : communiqué de presse