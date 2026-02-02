Après Sony et TCL, le constructeur coréen met fin à ses téléviseurs 8K, aussi bien en OLED qu’en LCD. Une décision attendue, tant le format n’a jamais réussi à dépasser le stade de la vitrine technologique.
LG était pourtant le dernier acteur à proposer un OLED 8K à l’échelle mondiale. Avec l’arrêt de la série Z et la mise en pause du développement des dalles 8K chez LG Display, l’ultra-haute définition disparaît presque totalement du paysage TV. Un signal fort, qui dépasse largement le cas d’un simple produit retiré du catalogue.
Pourquoi la 8K n’a jamais trouvé sa place ?
Sur le papier, la 8K promet une finesse d’image inédite et un téléviseur capable d’anticiper les usages de demain. Dans la réalité, le format s’est heurté à un mur en raison de l’absence totale d’écosystème. Pas de diffusion TV, pas de support physique, très peu de contenus natifs exploitables et un streaming incapable de suivre sans concessions majeures.
L’argument de l’upscaling, largement mis en avant par les fabricants, comme nous l'avions vu avec l'un des rares téléviseurs 8K passés entre nos mains, n’a jamais suffi à convaincre. Pour cause, à des distances de visionnage égales et sur des diagonales "courantes", la résolution n'est pas le facteur le plus important dans la qualité d'image perçue. Seuls des cas spécifiques donnent plus d'importance à la résolution, notamment sur de très grandes diagonales, et à des distances de visionnages réduites.
À ces limites s’est ajouté un problème plus structurel : la gestion du signal 8K via HDMI 2.1. Les téléviseurs 8K ne sont pas nombreux à prendre en charge les signaux 8K compressés (DSC) via HDMI 2.1, pourtant indispensables pour un usage réel. Le 8K non compressé reste, lui, hors de portée en conditions domestiques. Même l’arrivée tardive du support 8K sur la PlayStation 5 Pro n’a rien changé, si ce n’est mettre en lumière les limites techniques à ce niveau, aussi bien sur la PS5 que sur les téléviseurs concernés.
LG a pourtant cru à la 8K plus longtemps que ses concurrents. Dès 2019, la marque lançait son premier OLED 8K avec le 88 pouces Z9, suivi des ZX, Z1, Z2 puis Z3. Ce dernier a été maintenu jusqu’en 2025 avant d’être discrètement abandonné, sans successeur prévu pour 2026. La série Z a toujours été une démonstration de savoir-faire, mais rarement un produit réellement pertinent pour le marché : trop chère, limitée en diagonales, et sans avantage clair face aux OLED 4K les plus récents.
Un abandon collectif
LG n’est pas un cas isolé. TCL a quitté le segment dès 2023, Sony en 2025, tandis que Hisense semble avoir mis ses projets en sommeil. Panasonic a renoncé avant même un lancement commercial, et Philips se contente de prototypes.
Il ne reste aujourd’hui qu’un acteur réellement engagé : Samsung, désormais seul sur un marché qui a cessé d’être un véritable terrain d’innovation. Quand un segment ne repose plus que sur un acteur, il ne s’agit plus d’un marché, mais d’un vestige.
L’échec de la 8K ne signifie pas pour autant un ralentissement technologique. Le téléviseur a simplement changé de terrain de jeu. OLED plus lumineux, MiniLED plus précis, HDR mieux maîtrisé, traitements d’image plus intelligents et efficacité énergétique accrue : la bataille se joue avant tout sur la qualité perçue, pas sur la course aux pixels.
La 8K restera comme l’un des grands fantasmes technologiques du téléviseur moderne. Trop en avance sur les usages, trop contraignant techniquement et finalement dépassé par l’excellence atteinte en 4K, il n’a jamais trouvé sa place dans les salons…