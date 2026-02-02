Francis7

Quand on a commencé à parler des technologies 4K et 8K, il y a environ 15 ans, Sony n’était pas particulièrement engagé non plus et avait décidé de faire l’impasse sur la 8K au profit de la 4K. C’était à l’occasion d’une retransmission de Coupe du Monde de Football puisque c’est la période rêvée pour s’équiper… Alors bien sûr il y a un terrain de recherche pour l’évolution de la télévision mais ce ne sont pas les ménages qui pourront suivre à chaque fois.