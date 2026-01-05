Pour préserver cette finesse extrême sans compromettre l’intégration par une profusion de câbles, LG s’appuie sur sa technologie Zero Connect. Un boîtier externe centralise l’ensemble de la connectique et communique sans fil avec le téléviseur. Un seul câble s’avère donc nécessaire, celui de l’alimentation. Ce boîtier peut être placé librement, jusqu’à 10 mètres de distance, et LG assure que cette transmission sans fil est capable de garantir une qualité d’image en 4K sans aucune perte.

Justement, côté image, le constructeur met en avant sa technologie « Hyper Radiant Color », censée améliorer les noirs, la restitution des couleurs et la luminosité, tout en limitant les reflets. LG n’hésite d’ailleurs pas à revendiquer « le téléviseur Wallpaper le plus lumineux jamais conçu », avec des pics annoncés jusqu’à 3,9 fois supérieurs à ceux des écrans OLED classiques.

Le traitement de l’image est confié à un nouveau processeur IA α11 Gen3, intégrant une unité de traitement neuronal. Comme les autres modèles OLED evo de la gamme 2026, le W6 prend en charge une fréquence de rafraîchissement 4K de 165 Hz et se montre compatible NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium, avec un temps de réponse annoncé de 0,1 milliseconde.