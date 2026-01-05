Un seul câble subsiste, celui de l’alimentation électrique. L’objectif est de proposer un téléviseur épuré, le plus discret possible. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le pari est réussi, tant l’écran semble se fondre dans le décor.
LG a longtemps été le principal acteur à croire en l’OLED grand public. Si l’avance technologique du constructeur s’est progressivement réduite face à la concurrence, le groupe coréen s’emploie toujours à surprendre et à repousser les frontières, en explorant de nouvelles approches technologiques et des partis pris audacieux en matière de design et d’usage.
Seulement 9 mm d'épaisseur !
Le téléviseur OLED evo W6, héritier des W7 et WX, entend avant tout marquer les esprits par son esthétique. Avec ce modèle, LG cherche à proposer l’écran le plus discret et minimaliste possible. Cette ambition se traduit par une finesse impressionnante de seulement 9 mm — oui, vous avez bien lu — ainsi que par un système de fixation murale spécifique, conçu pour plaquer parfaitement le téléviseur contre le mur et renforcer cette impression d’écran « flottant ».
Compte tenu de cette finesse extrême, LG a dû repenser en profondeur l’architecture interne de l’appareil afin de la renforcer. Grâce à cela, le fabricant semble être capable de proposer un téléviseur utilisable au quotidien, et non un simple objet de démonstration aussi spectaculaire que fragile.
Boîtier Zero Connect
Pour préserver cette finesse extrême sans compromettre l’intégration par une profusion de câbles, LG s’appuie sur sa technologie Zero Connect. Un boîtier externe centralise l’ensemble de la connectique et communique sans fil avec le téléviseur. Un seul câble s’avère donc nécessaire, celui de l’alimentation. Ce boîtier peut être placé librement, jusqu’à 10 mètres de distance, et LG assure que cette transmission sans fil est capable de garantir une qualité d’image en 4K sans aucune perte.
Justement, côté image, le constructeur met en avant sa technologie « Hyper Radiant Color », censée améliorer les noirs, la restitution des couleurs et la luminosité, tout en limitant les reflets. LG n’hésite d’ailleurs pas à revendiquer « le téléviseur Wallpaper le plus lumineux jamais conçu », avec des pics annoncés jusqu’à 3,9 fois supérieurs à ceux des écrans OLED classiques.
Le traitement de l’image est confié à un nouveau processeur IA α11 Gen3, intégrant une unité de traitement neuronal. Comme les autres modèles OLED evo de la gamme 2026, le W6 prend en charge une fréquence de rafraîchissement 4K de 165 Hz et se montre compatible NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium, avec un temps de réponse annoncé de 0,1 milliseconde.