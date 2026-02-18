Ici, ce sont deux VPN particulièrement connus qui vont devoir se conformer à ces injonctions. Il s'agit en effet de NordVPN et de ProtonVPN, cités nommément par le communiqué des deux partenaires. Et pour une raison simple, que nient depuis toujours les VPN : ils seraient bien, d'après la justice, des intermédiaires techniques dans le piratage.

« Les mesures conservatoires demandées à l'encontre de NordVPN et ProtonVPN, reconnaissant la responsabilité de ces intermédiaires technologiques dans le processus de piratage de matches » se réjouit-on du côté de la Liga.

À noter aussi que, d'après les ordonnances du tribunal, ils sont considérés comme des « intermédiaires technologiques relevant du champ d'application du règlement européen sur les services numérique ». On parle ici du fameux Digital Services Act (DSA), qui s'impose petit à petit comme le cadre de toutes les actions de régulation des contenus sur le web chez nous.