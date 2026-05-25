Un VPN rend-il vraiment anonyme sur Internet ?

Un VPN modifie d’abord le trajet de votre connexion. Au lieu de laisser votre appareil communiquer directement avec les sites et services que vous visitez, il fait passer le trafic par un tunnel chiffré jusqu’à l’un de ses serveurs. À la sortie du tunnel, le serveur VPN transmet votre requête, récupère la réponse, puis la renvoie vers votre appareil, toujours par le même tunnel.

De ce détour découlent deux conséquences directes. La première touche votre adresse IP publique. Les sites et services consultés ne voient plus celle attribuée par votre box ou votre opérateur mobile, mais celle du serveur VPN. Votre localisation apparente peut donc changer, et les sites disposent de moins d’éléments pour relier votre visite à votre IP réelle.

La seconde concerne les intermédiaires réseau. Votre FAI, votre réseau d’entreprise, le Wi-Fi de l’hôtel, de l’aéroport ou de l’office du tourisme auquel vous êtes connecté savent qu’une connexion VPN existe. Ils peuvent identifier le serveur auquel vous vous connectez, repérer quand le tunnel est actif, pendant combien de temps et quel volume de données transite. En revanche, ils n’accèdent plus directement au détail des sites et services joints derrière le tunnel, à condition que le VPN prenne bien en charge les requêtes DNS et qu’aucune partie du trafic ne contourne le tunnel.