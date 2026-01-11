Avant même de retenir des noms, il faut une grille de lecture. Sur des réseaux comme Tor, la plupart des ennuis ne résultent pas d’attaques ultra-sophistiquées, mais proviennent d’une erreur bête et classique, à savoir tomber sur un site malveillant parce qu’on a récupéré la mauvaise adresse sur un forum ou un annuaire douteux. Dans le meilleur des cas, vous perdez dix minutes sur une adresse morte. Dans le pire, vous atterrissez sur un clone conçu pour voler vos identifiants ou vous pousser à télécharger un malware.

Si l’on insiste sur ce point, c’est parce que ce genre de faux pas est fréquent. Les adresses .onion sont longues, peu lisibles, difficiles à contrôler d’un coup d’œil, si bien qu’un seul caractère altéré peut techniquement vous envoyer vers un autre service. C’est d’ailleurs ce qui rend les faux miroirs si efficaces.

Un premier indice permet déjà d’écarter une partie des liens suspects. Les anciennes adresses onion, qui ne comptaient que 16 caractères, ont été dépréciées puis désactivées dans Tor. Si vous tombez sur ce format, ce n’est pas un bon signe. La norme désormais, ce sont les adresses à 56 caractères.

Deuxième règle, une adresse onion se récupère à la source, nulle part ailleurs. Un média, un service en ligne, une ONG, une institution, n’importe quel acteur qui publie une version onion sérieuse l’affiche quelque part chez lui, sur son site officiel. C’est ce lien-là qu’il faut utiliser, pas celui qui a déjà été copié et recopié sans contexte.

Enfin, Tor peut parfois vous éviter la chasse aux liens grâce à sa fonction Onion Location. Un site en HTTPS annonce sa version onion via un en-tête dédié, et Tor Browser affiche une indication du type « Adresse onion disponible » qui permet de basculer vers la version officielle du service en un clic. C’est l’un des rares raccourcis fiables, puisqu’il repose sur une déclaration côté site, pas sur un lien recopié au petit bonheur la chance.