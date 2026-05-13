Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, un VPN, ou réseau privé virtuel, est un dispositif qui se charge de relayer votre connexion entre la box, ou le point d’accès à Internet, et le web. Dans cette configuration, tout votre trafic emprunte un tunnel chiffré et isolé, rebondit sur un serveur VPN où il est déchiffré, puis circule à nouveau sur le réseau Internet public avant d’interroger sites et services en ligne sollicités.

De deux choses l’une : votre FAI ne sait plus quelles plateformes vous consultez, seulement que vous vous connectez à un VPN. Deuxième conséquence : les serveurs web interrogés n’ont plus accès à votre adresse IP, mais à celle du serveur VPN intermédiaire. Ils ne peuvent donc plus identifier votre connexion d’origine à partir de cette seule adresse IP, même s’ils peuvent toujours vous reconnaître par d’autres moyens, comme les cookies, les comptes connectés ou l’empreinte de votre navigateur.

Dans la mesure où les meilleurs VPN chiffrent, relaient et déchiffrent votre connexion, vous comprendrez qu’il est essentiel de porter une attention toute particulière à la confiance que vous pouvez accorder au fournisseur choisi. Il est par ailleurs capital de ne pas non plus négliger les fonctionnalités et performances proposées par le service, au risque de subir une expérience de navigation dégradée.