Il faut savoir qu'une cyberattaque peut mettre en péril votre entreprise. Comme le rapporte la Fevad, 15% des TPE et PME ont connu un incident de cybersécurité en 2024. Plus inquiétant encore, 60% des entreprises victimes ferment dans les 18 mois qui suivent une attaque.

Travailler sans VPN en mode hybride expose donc votre entreprise à plusieurs risques concrets.

Un employé qui consulte des documents confidentiels depuis le Wi-Fi d'un café ouvre une porte d'entrée aux cybercriminels. Ces réseaux publics ne chiffrent généralement pas les connexions. Un pirate équipé d'outils basiques peut capter facilement les échanges et, en cas d'absence de chiffrement HTTPS, récupérer identifiants, mots de passe ou fichiers sensibles sans que sa cible s'en rende compte.

Le procédé a par ailleurs explosé avec la généralisation du télétravail. Les équipes utilisaient souvent leur matériel personnel sans un bon antivirus ni système à jour. Dans le pire des cas, l'ordinateur personnel était déjà infecté avant même de se connecter aux ressources professionnelles.

Plus que les failles des systèmes, ce sont les données qui attisent les convoitises. Vos procédés de fabrication, vos listes clients, vos stratégies commerciales valent de l'or pour la concurrence. Sans protection, ces données peuvent être dérobées puis revendues ou exploitées directement. Une concurrence déloyale ou la contrefaçon coûtent très cher.

Et puisqu'on touche au portefeuille, les ransomwares adorent les connexions non sécurisées et les accès distants mal protégés. Ils bloquent l'accès aux fichiers jusqu'au paiement d'une rançon. La France figure parmi les pays européens les plus touchés par ce fléau. Et quand bien même, en 2024, les paiements de rançon ont chuté de 35 %, il est important de rappeler que payer ne garantit ni la récupération des données ni l'absence de nouvelle attaque. Certaines entreprises restent paralysées plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Enfin, la réputation subit également les conséquences d'une faille de sécurité. Toujours selon la Fevad, 43% des entreprises attaquées perdent la confiance de leurs clients. Ces derniers craignent pour leurs propres données personnelles. Partenaires et investisseurs s'inquiètent de votre sérieux en matière de protection. Un contrat commercial peut être rompu après une cyberattaque médiatisée.