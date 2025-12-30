Cette scène est purement fictive, pourtant, elle peut survenir à n'importe quel moment dans votre entreprise. Vous ouvrez votre tableau de bord de sécurité et constatez 150 tentatives de connexion suspectes sur votre ERP cette nuit. Impossible de distinguer les accès légitimes des intrusions, car vos employés en télétravail changent d'adresse IP à chaque connexion. Votre base de données clients reste accessible depuis n'importe quelle adresse et vous ne savez pas comment filtrer efficacement sans bloquer vos propres équipes.

Comment autoriser vos collaborateurs tout en interdisant les cybercriminels quand les adresses IP changent constamment ?

En utilisant le principe de l'IP dédiée. C'est-à-dire un identifiant réseau permanent qui ne varie jamais. Vous pouvez enfin créer une liste blanche fiable, tracer précisément chaque connexion et bloquer automatiquement tout ce qui n'a pas sa place sur votre réseau. Encore faut-il comprendre ce qui différencie une IP dédiée d'une IP classique, pourquoi cette distinction compte vraiment en entreprise, et comment cette technologie simplifie concrètement la restriction d'accès à vos systèmes internes.