De nos jours, de nombreuses TPE‑PME envoient encore leurs fichiers via des services non sécurisés — email, messageries classiques ou cloud grand public. Mais ces canaux n’offrent aucune garantie de confidentialité : le fournisseur peut théoriquement accéder aux données, ou un pirate peut intercepter les transferts.

L’enquête 2025 de Cybermalveillance.gouv.fr montre qu’en dépit d’une plus grande sensibilisation aux risques, un quart des entreprises n’ont recours à aucun acteur spécialisé pour sécuriser leurs données. 63 % pointent un manque de compétences, 61 % des contraintes budgétaires et 59 % le manque de temps comme principaux obstacles.

Si vous choisissez un drive chiffré de bout en bout, vous gardez le contrôle total sur l’accès aux fichiers : seuls vous et le destinataire désigné pouvez les lire. Cette solution répond aux exigences de la CNIL en matière de protection des données personnelles.