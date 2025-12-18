Si vous utilisez un cloud pour partager des fichiers avec vos clients, assurez‑vous que la sécurité soit une priorité. Sinon, vos documents sensibles, tels que vos devis, contrats, données confidentielles, risquent de circuler sans protection réelle.
Protection avancée des e-mails, des calendriers, des mots de passe, du réseau… de votre entreprise grâce à la suite d'applications professionnelles sécurisées.
De nos jours, de nombreuses TPE‑PME envoient encore leurs fichiers via des services non sécurisés — email, messageries classiques ou cloud grand public. Mais ces canaux n’offrent aucune garantie de confidentialité : le fournisseur peut théoriquement accéder aux données, ou un pirate peut intercepter les transferts.
L’enquête 2025 de Cybermalveillance.gouv.fr montre qu’en dépit d’une plus grande sensibilisation aux risques, un quart des entreprises n’ont recours à aucun acteur spécialisé pour sécuriser leurs données. 63 % pointent un manque de compétences, 61 % des contraintes budgétaires et 59 % le manque de temps comme principaux obstacles.
Si vous choisissez un drive chiffré de bout en bout, vous gardez le contrôle total sur l’accès aux fichiers : seuls vous et le destinataire désigné pouvez les lire. Cette solution répond aux exigences de la CNIL en matière de protection des données personnelles.
Pourquoi les drives classiques ne protègent pas vraiment vos données
Les services comme Google Drive, Dropbox ou Microsoft OneDrive rendent le partage simple. Mais cette simplicité a un coût : la clé de chiffrement reste souvent accessible côté serveur, ce qui signifie que le fournisseur, mais également un pirate en cas de compromission, peut potentiellement accéder aux données.
Dans ces conditions, envoyer un document sensible, que ce soit un devis, un contrat ou encore un dossier client, revient à offrir une porte d’entrée aux mauvaises personnes. Une fuite de données peut entraîner des conséquences lourdes : violation de la vie privée, atteinte à la réputation, responsabilité légale.
De plus, beaucoup d’entreprises sous‑estiment encore le risque. Cybermalveillance indique que malgré une prise de conscience croissante, 80 % des TPE‑PME estiment ne pas être prêtes à faire face à une attaque, ou déclarent ne pas savoir.
Comment fonctionne un drive chiffré de bout en bout
Le chiffrement de bout en bout garantit que seuls vous et votre destinataire pouvez lire le contenu des fichiers. Chaque document est chiffré sur votre appareil avec votre clé privée avant d'être envoyé. Le serveur reçoit uniquement une version illisible du fichier, impossible à déchiffrer sans la clé appropriée.
Cette protection couvre aussi les métadonnées. Le nom des fichiers, la date de création et l'arborescence des dossiers restent confidentiels. Même un pirate qui compromettrait le serveur ne pourrait rien exploiter, car toutes les informations sont chiffrées. Le fournisseur du service lui-même ne peut pas accéder à vos documents.
La différence avec les drives classiques tient à la gestion des clés. Sur Google Drive ou Dropbox, le fournisseur possède une copie de la clé de chiffrement. Sur un drive chiffré de bout en bout, vous seul détenez cette clé. Cette architecture élimine le risque qu'un employé du fournisseur ou qu'une autorité externe accède à vos fichiers.
Les obligations légales pour sécuriser les échanges de fichiers
La CNIL impose des règles strictes aux entreprises qui transmettent des données personnelles. Le règlement général sur la protection des données exige que les organismes mettent en place des mesures techniques appropriées. Chiffrer les fichiers avant leur envoi devient donc indispensable pour respecter ces obligations.
L'institution recommande de transmettre le mot de passe de déchiffrement par un canal différent du fichier lui-même. Un appel téléphonique ou un SMS convient mieux qu'un second email. Cette séparation empêche qu'un attaquant qui intercepte le lien de partage puisse aussi récupérer le mot de passe.
Les entreprises doivent tenir un registre des violations de données. En cas d'incident, la notification à la CNIL doit intervenir dans les 72 heures si les droits des personnes concernées sont menacés. Utiliser un drive chiffré réduit drastiquement ce risque, mais ne dispense pas de mettre en place des procédures de détection et de gestion des incidents.
Choisir le bon drive chiffré pour votre activité
Vous devez remplir plusieurs critères pour jeter votre dévolu vers un service de stockage cloud sécurisé. La localisation géographique des serveurs compte : la Suisse offre des lois strictes sur la protection de la vie privée. La transparence du fournisseur sur son code source rassure aussi. Les services open source permettent à des experts indépendants de vérifier l'absence de failles.
L'authentification à deux facteurs renforce la sécurité du compte. Ce mécanisme exige une deuxième preuve d'identité en plus du mot de passe. Un code reçu par SMS ou généré par une application mobile empêche les accès frauduleux, même si le mot de passe est compromis. L'identifiant volé, principal vecteur d'attaque selon IBM, ne suffit plus.
La facilité d'utilisation ne doit pas être négligée. Un service trop complexe pousse les équipes à contourner les règles de sécurité. Les meilleurs outils chiffrent automatiquement tous les fichiers sans que l'utilisateur ait à réaliser de manipulation technique. L'interface doit rester intuitive malgré les protections avancées.
La méthode complète pour partager un dossier chiffré
Sur le marché du stockage cloud sécurisé, il existe de nombreux outils pour partager vos fichiers professionnels. Proton Drive Business est l'un d'entre eux. Il permet de partager des fichiers de manière sécurisée en quelques clics.
Voici comment procéder concrètement, une fois votre drive chiffré sélectionné :
- Activez la 2FA. Dès la création du compte, activez l’authentification à deux facteurs pour sécuriser l’accès — mot de passe seul ne suffit pas ;
- Importez le fichier ou dossier. Téléversez le contenu dans le drive sécurisé. Le chiffrement doit s’effectuer automatiquement côté client ;
- Générez un lien de partage sécurisé. Dans l’interface, créez un lien de partage. Configurez une date d’expiration pour limiter la durée de validité ;
- Ajoutez un mot de passe robuste. Le mot de passe doit combiner majuscules, minuscules, chiffres et symboles — au moins 12 caractères. Si le service le propose, utilisez son générateur aléatoire ;
- Envoyez le lien et communiquez le mot de passe séparément. Envoyez le lien au client (par email), mais transmettez le mot de passe par un autre canal (téléphone, SMS ou messagerie chiffrée).
Ce processus garantit que seul le bon destinataire, avec le bon mot de passe, et pendant la période définie, pourra accéder aux fichiers.
Transmettre le mot de passe de façon sécurisée
Ne jamais envoyer le mot de passe et le lien dans le même canal. Envoyer le lien + mot de passe dans le même message annule tout le bénéfice du chiffrement.
Si un pirate intercepte l’un ou l’autre, il n’a besoin que d’un élément pour accéder au contenu. Comme le recommande la CNIL, lien et mot de passe doivent circuler par des canaux distincts. C'est indispensable lorsque vous partagez des fichiers sensibles qui contiennent des données confidentielles.
Configurer une politique de partage sécurisé en entreprise
Formez vos équipes : montrez des cas concrets de fuites, les conséquences financières ou légales, pour illustrer l’importance du chiffrement. Comme le souligne Cybermalveillance, le manque d’expertise et de temps reste un frein majoritaire. Beaucoup auraient besoin d’un accompagnement.
Une charte interne doit définir quels services sont autorisés, les types de fichiers concernés et les procédures à suivre. Les droits d’accès peuvent être attribués selon le principe du moindre privilège et ajustés périodiquement. Les départs ou changements de poste déclenchent automatiquement la révocation des accès dans le système, limitant le risque de fuite.
Des sessions de sensibilisation de 30 minutes suffisent pour former les équipes aux risques liés aux échanges non sécurisés et leur montrer concrètement les conséquences de fuites de données.
Auditer et tracer les partages de fichiers sur le drive
Activez la journalisation de toutes les actions : création de lien, téléchargement, modification. Conservez les logs pendant une durée suffisante (6 à 12 mois, selon la sensibilité des données).
Analysez régulièrement ces logs pour détecter les comportements suspects : téléchargement massif, connexions depuis des zones géographiques inattendues, usages en dehors des horaires habituels. En cas d’anomalie, documentez l’incident : date, nature, fichiers concernés, mesures prises.
Cette traçabilité vous prépare à réagir rapidement, à contenir les incidents, et en cas de besoin à démontrer que vous avez mis en place des mesures sérieuses — un atout précieux en cas de contrôle ou d’alerte.
Gérer la fin de vie des liens de partage
Ne laissez jamais un lien ouvert éternellement. Pour un devis, une durée de 48 h peut suffire. Pour un projet, fixer une expiration à une semaine, un mois, selon le contexte.
Une fois que le client a téléchargé les fichiers, supprimez les documents inutiles. Respectez les obligations légales de conservation : selon la nature des données, la durée peut varier. Et révoquez immédiatement le lien.
Ainsi vous minimisez la fenêtre d’exposition et limitez les risques d’accès non autorisé à l’avenir.