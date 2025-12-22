Vous avez sans doute mis en place des outils validés et sécurisé un périmètre digital. Pourtant, vos collaborateurs peuvent contourner ce cadre.

Par exemple, ils ouvrent un espace cloud personnel pour partager un fichier avec un partenaire. Ou bien ils recourent à une application de visioconférence non approuvée. Ils peuvent également vouloir tester un outil de prise de notes accessible en ligne, ou un logiciel externe pour accélérer un processus interne.

Ce recours à des outils hors contrôle entre dans ce que l’on nomme « shadow IT » ou informatique fantôme. Sous cette expression, on regroupe tout ce qui fonctionne en dehors des systèmes validés par la DSI.

Quand ces usages restent isolés à un collaborateur, le risque paraît faible. Mais dès qu’ils se multiplient, qu’ils se diffusent dans différents services, l’entreprise construit un écosystème parallèle. Les outils validés coexistent avec des services non surveillés.

Ce double système fragilise l’inventaire logiciel et éloigne toute traçabilité fiable. Selon le « Cloud and Threat Report » publié par Netskope en 2021, 97 % des applications cloud utilisées en entreprise ne sont pas régies par la DSI, autrement dit qu’elles relèvent du shadow IT . Cela signifie que presque tout ce qui transite vers le cloud dans une entreprise peut échapper au contrôle informatique, qu’il s’agisse de messageries, d’outils de collaboration ou de plateformes spécialisées.

Vous pouvez rencontrer des exemples très variés : un commercial qui partage un fichier client via un drive personnel, un ingénieur qui envoie un prototype sur un service gratuit pour le tester, un chef de projet qui communique des rapports internes à un partenaire via une plateforme non approuvée. Ces usages isolés peuvent sembler anodins, mais cumulés ils élargissent la surface d’exposition importante et souvent invisible.