Si vous fonctionnez avec des SaaS, vous savez sans doute que cela signifie Software as a Service dans la langue de Shakespeare, un modèle dans lequel l'éditeur héberge le logiciel dans son propre cloud et vous y donne accès par un navigateur ou une application cliente. Vous n'installez plus le logiciel sur vos serveurs, vous gérez surtout des comptes et des droits d'accès. Les entreprises utilisent ce modèle pour la messagerie, la collaboration, le CRM, le marketing, la gestion de projet ou encore le support client. Chaque employé, chaque prestataire et parfois des identités techniques disposent d'identifiants qui permettent de se connecter à ces services, souvent via une adresse e-mail professionnelle et un mot de passe, ou via une fédération d'identités avec un SSO interne.

Dans l'idéal, chaque compte suit le cycle de vie du collaborateur ou du prestataire : création à l'arrivée, ajustement des droits quand le poste évolue, désactivation au départ. Dans la réalité, des comptes restent actifs même si la personne a quitté l'entreprise, changé de périmètre ou abandonné l'outil. Ces comptes deviennent dormants, mais continuent à ouvrir l'accès aux documents, aux espaces de stockage, aux workflows et aux intégrations. On voit bien plus loin que la simple hygiène de l'annuaire : votre niveau de sécurité et la qualité de vos arbitrages financiers sont fragilisés.