Le nom Hidden Wiki laisse facilement croire qu’il existerait un guide central du dark web, une porte d’entrée plus ou moins reconnue pour repérer des services accessibles via Tor. L’image est trompeuse. En pratique, il n’existe pas un Hidden Wiki unique, identifiable et stable, mais une multitude de pages qui circulent sous la même appellation, se recopient, se déplacent, disparaissent, puis réapparaissent ailleurs sous une forme à peine modifiée.

Leur fonctionnement obéit généralement à la même logique. Ces pages rassemblent des adresses en .onion, parfois classées par catégories, parfois simplement empilées les unes à la suite des autres, au gré des ajouts successifs. Leur contenu repose souvent sur des contributions anonymes, des reprises d’anciennes listes et des mises à jour irrégulières. Avec le temps, l’ensemble se déforme. Certaines adresses cessent de répondre, d’autres changent, des liens restent affichés alors que le service n’existe plus depuis longtemps, et des copies continuent pourtant de circuler comme si de rien n’était.

C’est aussi ce qui explique pourquoi Hidden Wiki désigne moins un service précis qu’une étiquette réutilisée d’un annuaire à l’autre. On tombe sur une page portant ce nom, puis sur une autre qui lui ressemble fortement, parfois sur un clone presque identique hébergé ailleurs, sans qu’aucun élément ne permette vraiment d’y voir une version officielle. Aucune autorité ne supervise l’ensemble, aucun point de référence ne s’impose durablement, et cette absence de centre de gravité nourrit à elle seule une bonne partie de la confusion.

Pour quelqu’un qui cherche simplement un point de départ vers des services disponibles sur Tor, Hidden Wiki peut donc donner l’illusion d’un répertoire structuré. En réalité, il s’agit surtout d’un empilement de listes communautaires, reprises, modifiées et diffusées au fil du temps, avec tout ce que cela implique d’approximations, de pertes et de dérives.