Sauf que ce lien ne sert pas seulement à vous rediriger vers une fausse page ou un téléchargement douteux. Il peut aussi servir à récupérer une information beaucoup plus basique, et tout aussi exploitable, votre adresse IP. Cat à partir du moment où vous ouvrez une page externe, le site que vous consultez reçoit automatiquement cette IP, comme sur n’importe quel site web.

Qu’on se le dise, une IP publique n’est pas une adresse postale, mais elle n’est pas neutre non plus. Elle donne une localisation approximative, un fournisseur d’accès, parfois une idée du type de connexion.

Ces détails prennent d’autant plus de valeur qu’ils s’additionnent au reste. Sur un serveur, votre pseudo, votre façon d’écrire, vos horaires de connexion, votre langue, vos centres d’intérêt, et quelques éléments glissés dans une discussion créent déjà un profil. Ajoutez une IP qui confirme une zone géographique et un opérateur, et vous facilitez le ciblage. Cela peut suffire à personnaliser une arnaque, à alimenter des tentatives d’intimidation à base de messages qui jouent sur l’effet « je sais d’où vous venez », ou à relier une identité en ligne à une autre présence sur le web. L’IP ne fait pas tout, mais elle fait partie des pièces les plus faciles à récupérer dès que vous sortez de la plateforme.

C’est aussi pour cela qu’il faut penser en termes de métadonnées. Discord chiffre les contenus, mais une partie de ce que vous laissez derrière vous n’est pas du texte. C’est le fait d’être connecté, de cliquer, de consulter telle ressource externe, de le faire à telle heure, depuis telle connexion. Ces informations ne racontent pas votre vie à elles seules, mais elles deviennent parlantes à force d’être recoupées, surtout dans des espaces publics où l’on se comporte souvent comme si tout le monde jouait fair-play.

Enfin, il y a le volet données côté service, qu’il faut garder en tête sans en faire un feuilleton. Comme tout service en ligne, Discord traite des informations techniques liées aux connexions et à la modération. Vous ne contrôlez pas tout ce qui circule côté plateforme. En revanche, vous pouvez réduire ce qui sort de chez vous quand vous naviguez autour de Discord.