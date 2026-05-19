Regarder la RAI depuis l'étranger : direct, replay, restrictions… Comment faire ?

RaiPlay a tout du service pratique pour suivre la télévision italienne hors d’Italie. Une application officielle, des directs, des replays, des contenus audio, des émissions d’actualité, des programmes culturels et une partie du catalogue de la RAI accessibles depuis un navigateur ou un smartphone. Sur le papier, il suffit d’ouvrir le site, de lancer Rai 1, Rai 2, Rai 3 ou RaiNews, puis de reprendre ses habitudes comme si l’on était à Rome, Milan ou Naples.

Sauf que RaiPlay ne voyage pas toujours très bien. Depuis Paris, Bruxelles ou Montréal, une vidéo peut se lancer normalement, puis un autre programme refuser la lecture quelques minutes plus tard. Le compte utilisateur n’est pas forcément en cause, pas plus que l’appareil ou l’application. La plateforme applique les droits accordés à la RAI, souvent négociés pour un territoire précis, et ajuste l’accès selon le contenu demandé.

Lorsque le blocage dépend principalement de la localisation réseau, un VPN disposant de serveurs en Italie peut permettre d'obtenir une adresse IP italienne, ce qui peut faciliter l’accès aux programmes ouverts aux connexions locales. La méthode peut être utile en voyage ou pour les personnes installées hors d’Italie qui veulent consulter RaiPlay depuis les canaux officiels, sans remplacer les conditions fixées par la RAI ni les droits attachés à chaque programme.