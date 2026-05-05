Comment obtenir une adresse IP suisse en 2026 ?

Vous êtes en France, ailleurs en Europe ou à l'autre bout du monde, et certains services suisses vous ferment soudain la porte. Play RTS n’affiche plus les mêmes contenus, SRF bloque une vidéo, un portail local devient capricieux, ou votre banque multiplie les vérifications depuis l’étranger. Dans la plupart des cas, le problème tient à votre adresse IP. Elle indique aux sites que vous consultez depuis quel pays vous vous connectez. Pour obtenir une IP suisse, la méthode la plus simple consiste à passer par un VPN disposant de serveurs en Suisse.
Pourquoi votre adresse IP révèle votre position
Chaque connexion à Internet passe par une adresse IP. Elle sert à identifier votre point d’accès au réseau, à acheminer les données entre votre appareil et les sites consultés, et à donner une estimation de votre localisation. Elle ne révèle pas votre adresse postale exacte, mais elle suffit souvent à indiquer votre pays, votre ville approximative, votre fournisseur d’accès ou votre réseau mobile.
Les plateformes de streaming, les services administratifs, les sites bancaires et certains outils professionnels s’appuient sur cette information pour adapter leur fonctionnement. Une plateforme suisse peut donc réserver une partie de ses contenus aux internautes localisés dans le pays. Un portail d’entreprise peut aussi déclencher des contrôles supplémentaires lorsqu’une connexion arrive depuis l’étranger.
Un VPN pour la Suisse règle ce problème en faisant transiter votre connexion par un serveur situé à Zurich ou Hünenberg. Les sites que vous consultez ne voient plus l’adresse IP attribuée par votre fournisseur d’accès, mais celle du serveur VPN. Pour eux, votre connexion semble provenir de Suisse. En prime, le VPN chiffre le trafic entre votre appareil et son serveur, ce qui ajoute une protection utile sur les réseaux Wi-Fi publics, dans les hôtels, les gares, les aéroports ou les cafés.
Le choix du fournisseur compte donc autant que la présence d’un serveur en Suisse, surtout pour le streaming, les comptes sensibles et les usages réguliers.
Les meilleurs VPN pour obtenir une IP suisse
|VPN
|Serveurs en Suisse
|Idéal pour
|Garantie de remboursement
|Prix
|CyberGhost
|Zurich et Hünenberg
|Streaming suisse, simplicité, petit prix
|45 jours
|dès 1,75 €/mois
|Proton VPN
|Zurich
|Confidentialité, données sensibles, écosystème Proton
|30 jours
|dès 2,99 €/mois
|ExpressVPN
|Zurich
|Apple TV, routeurs, performances stables
|30 jours
|dès 2,39 €/mois
|NordVPN
|Zurich
|Polyvalence, fonctions avancées, protection quotidienne
|30 jours
|dès 3,09 €/mois
CyberGhost est notre recommandation principale pour obtenir une IP suisse rapidement. Son réseau local couvre Zurich et Hünenberg, son application est facile à prendre en main, et ses profils streaming facilitent l’accès à des services comme Play RTS ou SRF. Proton VPN conviendra davantage aux profils qui privilégient la confidentialité, tandis qu’ExpressVPN et NordVPN gardent de solides arguments pour les foyers équipés, les routeurs ou les usages plus polyvalents.
Les méthodes pour obtenir une adresse IP suisse
Il existe plusieurs façons d’obtenir une adresse IP suisse. Toutes ne se valent pas, et certaines sont à réserver à des usages très ponctuels.
Le VPN, la méthode la plus simple
Le VPN est la solution la plus accessible pour la majorité des utilisateurs et utilisatrices. Il suffit d’installer une application, de choisir la Suisse dans la liste des pays disponibles, puis de se connecter. En quelques secondes, votre trafic passe par un serveur suisse et votre adresse IP publique change.
C’est aussi la méthode la plus complète, car elle fonctionne sur l’ensemble de l’appareil. Le navigateur, les applications de streaming, les logiciels de messagerie ou les services bancaires passent tous par le tunnel VPN, sauf configuration particulière. Un bon VPN ajoute aussi un kill switch, des protections contre les fuites DNS et une politique no-logs auditée.
Le proxy, pratique mais limité
Un proxy peut aussi fournir une IP suisse, mais son usage reste plus restreint. Il relaie généralement les requêtes du navigateur, sans chiffrer toute la connexion au niveau du système. Les proxys gratuits sont souvent instables, lents, peu transparents sur la gestion des données et détectés rapidement par les plateformes de streaming.
Pour consulter un site sans enjeu particulier, cela peut dépanner. Pour accéder à RTS, protéger une connexion Wi-Fi publique ou utiliser des services sensibles, le VPN reste largement préférable.
Tor, peu adapté à cet usage
Tor fait transiter le trafic par plusieurs relais répartis dans le monde. En théorie, il est possible de sortir par un nœud situé en Suisse. En pratique, vous ne contrôlez pas facilement la localisation de sortie, les débits sont faibles, et de nombreux services bloquent ou limitent les connexions issues du réseau Tor.
Pour obtenir une IP suisse stable, Tor n’est pas la bonne solution.
Le VPS suisse, réservé aux profils techniques
Les profils plus avancés peuvent louer un serveur virtuel chez un hébergeur suisse et configurer leur propre tunnel, par exemple via WireGuard, OpenVPN ou SSH. Cette solution offre une IP suisse stable et moins partagée qu’un VPN grand public, mais elle demande des compétences techniques, de la maintenance et une attention particulière à la sécurité.
Pour un usage quotidien, un VPN fiable reste plus simple, plus rapide et plus sûr.
L’IP dédiée, utile pour les usages réguliers
Entre le VPN grand public et le serveur personnel, il existe une solution intermédiaire, l’adresse IP dédiée. Contrairement aux IP partagées par des milliers d’utilisateurs et utilisatrices sur les serveurs VPN classiques, une IP dédiée vous est réservée. Elle peut réduire les CAPTCHA, les blocages automatiques et les alertes de connexion inhabituelle, notamment sur les services bancaires, les portails professionnels ou les outils qui tolèrent mal les changements fréquents d’adresse.
Elle n’est pas indispensable pour regarder la télévision suisse depuis l'étranger, et elle coûte généralement plus cher qu’un abonnement VPN classique. Chez certains fournisseurs, elle prend la forme d’une option payante, proposée en complément de l’abonnement VPN. Pour se connecter régulièrement aux mêmes services depuis l’étranger au moyen d’une adresse suisse plus stable, c’est donc une piste à envisager.
Tutoriel CyberGhost pour obtenir une IP suisse facilement
CyberGhost est l’option la plus directe pour obtenir une adresse IP suisse sans configuration compliquée. Le fournisseur dispose de serveurs en Suisse, notamment à Zurich et Hünenberg, et met en avant une infrastructure 10 Gb/s pensée pour garder de bons débits en navigation, en streaming ou en visioconférence.
CyberGhost VPN
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
Étape 1 : créer un compte CyberGhost
Rendez-vous sur le site officiel de CyberGhost, puis choisissez l’offre qui correspond à votre usage. Les abonnements longue durée sont les plus avantageux et bénéficient d’une garantie de remboursement pouvant aller jusqu’à 45 jours. L’abonnement mensuel, lui, est moins intéressant et ne donne droit qu’à une garantie plus courte.
CyberGhost propose aussi un essai de 24 heures sur Windows et macOS, sans carte bancaire. C’est pratique pour vérifier rapidement si les serveurs suisses répondent à vos besoins, notamment pour le streaming ou la navigation depuis l’étranger.
Étape 2 : installer l’application
CyberGhost est disponible sur Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Android TV, Fire TV et certains routeurs. Après la création du compte, téléchargez l’application correspondant à votre appareil, installez-la, puis connectez-vous à l’aide de vos identifiants.
L’application ne demande pas de réglages techniques pour un usage classique. Le protocole recommandé est sélectionné automatiquement, mais WireGuard reste généralement le meilleur choix pour combiner vitesse et stabilité.
Étape 3 : choisir un serveur suisse
Dans l’application, ouvrez la liste des pays et recherchez "Suisse" ou "Switzerland". CyberGhost affiche les serveurs disponibles dans le pays. Sélectionnez un serveur à Zurich ou Hünenberg, puis lancez la connexion.
Pour le streaming, vous pouvez aussi consulter les profils dédiés dans l’onglet prévu à cet effet. CyberGhost propose des serveurs optimisés pour plusieurs plateformes, ce qui évite de tester manuellement plusieurs localisations.
Étape 4 : vérifier votre nouvelle IP
Une fois la connexion établie, ouvrez un navigateur et rendez-vous sur un service de vérification d’adresse IP comme ipleak.net ou iplocation.net. La localisation affichée doit indiquer la Suisse. Si ce n’est pas le cas, déconnectez-vous, choisissez un autre serveur suisse, puis relancez le test.
Vous pouvez ensuite utiliser vos services en ligne normalement. Votre trafic passe désormais par le serveur suisse choisi, et les sites consultés voient une adresse IP helvétique.
Étape 5 : activer les protections utiles
Dans les paramètres, activez le kill switch s’il est disponible sur votre plateforme. Cette option bloque la connexion Internet si le VPN se coupe, ce qui évite d’exposer votre vraie adresse IP par accident. Sur les réseaux Wi-Fi publics, les règles automatiques de CyberGhost peuvent aussi lancer le VPN dès qu’un réseau non sécurisé est détecté.
Tutoriel Proton VPN pour une approche plus confidentielle
Proton VPN s’adresse davantage aux personnes qui veulent obtenir une IP suisse tout en privilégiant la transparence et la confidentialité. Le service appartient à Proton AG, société basée à Genève et connue pour Proton Mail. Ses applications sont open source, sa politique no-logs est auditée, et ses fonctions avancées comme Secure Core en font l’un des VPN les plus solides pour les usages sensibles.
Proton VPN
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
Étape 1 : choisir la bonne offre
Proton VPN propose une offre gratuite très intéressante pour sécuriser une connexion, car elle inclut des données illimitées, des applications open source et une politique no-logs auditée. Elle peut désormais donner accès à plusieurs pays, dont la Suisse selon disponibilité, mais elle n’offre pas le même contrôle qu’une formule payante. Pour choisir précisément un serveur suisse, bénéficier de meilleurs débits et profiter de serveurs adaptés aux usages réguliers, mieux vaut passer par Proton VPN Plus.
Si vous utilisez déjà Proton Mail, Proton Drive ou Proton Calendar, l’offre Proton Unlimited peut aussi avoir du sens, puisqu’elle regroupe plusieurs services de l’écosystème Proton.
Étape 2 : installer Proton VPN
Téléchargez l’application Proton VPN depuis le site officiel ou depuis le store de votre appareil. Le service prend en charge Windows, macOS, Linux, Android et iOS. L’installation est classique, et l’interface reste suffisamment claire pour une prise en main rapide.
Étape 3 : sélectionner le protocole
Proton VPN prend en charge WireGuard, OpenVPN et Stealth. Pour la majorité des usages, WireGuard offre le meilleur équilibre entre vitesse et fiabilité. Le protocole Stealth peut devenir intéressant lors de déplacements dans des pays où les VPN sont plus souvent détectés ou bloqués.
Dans les paramètres, vous pouvez laisser l’application choisir automatiquement le protocole le plus adapté, ou sélectionner WireGuard si vous voulez privilégier les performances.
Étape 4 : se connecter à un serveur suisse
Dans la liste des pays, recherchez "Switzerland" ou "Suisse". Les serveurs suisses apparaissent dans l’application, avec des indications de charge et de disponibilité. Choisissez un serveur peu sollicité pour de meilleures performances, puis lancez la connexion.
Après quelques secondes, votre adresse IP publique doit correspondre à une localisation suisse.
Étape 5 : activer le kill switch
Le kill switch est recommandé si vous utilisez Proton VPN pour des usages sensibles, du télétravail ou des connexions sur Wi-Fi public. Il empêche votre appareil de revenir automatiquement sur la connexion non protégée si le tunnel VPN tombe.
Bon à savoir : Proton VPN propose aussi Secure Core. Cette fonction fait transiter le trafic par un serveur sécurisé situé en Suisse, en Islande ou en Suède avant de le rediriger vers le serveur de sortie choisi. Elle n’est pas indispensable pour regarder Play RTS ou naviguer au quotidien, mais elle peut intéresser les journalistes, les avocats, les professionnels de santé ou les profils exposés.
Tutoriel ExpressVPN pour les routeurs et les appareils de salon
ExpressVPN est une bonne option si vous cherchez une IP suisse sur des appareils moins faciles à configurer, comme une Apple TV, une Smart TV, une console ou un routeur. Le service mise sur une application très simple, un protocole maison rapide, Lightway, et une compatibilité large.
ExpressVPN
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
Étape 1 : s’abonner à ExpressVPN
Créez un compte depuis le site officiel d’ExpressVPN, puis choisissez l’offre qui vous convient. Le service propose une garantie de remboursement de 30 jours, ce qui permet de tester ses serveurs suisses, ses applications et ses performances avant de s’engager durablement.
Étape 2 : installer l’application
ExpressVPN prend en charge Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Apple TV, certains routeurs et plusieurs extensions navigateur. Si vous voulez une IP suisse uniquement sur ordinateur ou smartphone, l’application classique suffit. Si vous souhaitez couvrir toute la maison, l’installation sur routeur peut être plus pratique.
Étape 3 : utiliser Lightway
Lightway est le protocole maison d’ExpressVPN. Il a été conçu pour établir rapidement la connexion et mieux gérer les changements de réseau, par exemple lors d’un passage du Wi-Fi à la 4G ou à la 5G. Dans la plupart des cas, l’application le sélectionne automatiquement.
Étape 4 : choisir la Suisse
Dans l’application, ouvrez le sélecteur de localisation, cherchez “Switzerland”, puis lancez la connexion. ExpressVPN attribue alors une adresse IP suisse. Vous pouvez vérifier le résultat via un service de test IP avant d’utiliser vos plateformes habituelles.
Tutoriel NordVPN pour une IP suisse polyvalente
NordVPN fait partie des VPN les plus complets du marché. Pour obtenir une IP suisse, il s’appuie sur des serveurs à Zurich et sur NordLynx, son protocole dérivé de WireGuard. Il ajoute aussi des fonctions comme Threat Protection Pro, Meshnet, Double VPN ou les serveurs obfusqués.
NordVPN
- Très bonnes performances avec NordLynx
- Réseau de serveurs très étendu
- Meshnet vraiment pratique au quotidien
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur
- Très bonnes performances avec NordLynx
- Réseau de serveurs très étendu
- Meshnet vraiment pratique au quotidien
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur
Étape 1 : choisir une formule NordVPN
Le plan Standard suffit pour obtenir une IP suisse. Les offres Plus et Ultimate ajoutent d’autres services, comme un gestionnaire de mots de passe ou du stockage chiffré, mais ils ne sont pas nécessaires pour changer d’adresse IP.
NordVPN propose une garantie de remboursement de 30 jours, ce qui laisse le temps de tester les serveurs suisses et la stabilité de l’application.
Étape 2 : installer NordVPN
L’application est disponible sur Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV et plusieurs navigateurs. Une fois installée, connectez-vous à votre compte, puis laissez l’application configurer automatiquement les composants réseau nécessaires.
Étape 3 : se connecter à la Suisse
Depuis la carte ou la liste des pays, sélectionnez la Suisse. NordVPN vous connecte au serveur le plus adapté selon la charge et votre emplacement. Vous pouvez ensuite vérifier votre nouvelle adresse IP dans un navigateur.
Étape 4 : activer les protections utiles
Pour un usage quotidien, NordLynx est le protocole à privilégier. Si votre abonnement l’inclut, Threat Protection Pro peut aussi bloquer une partie des publicités, traqueurs et domaines malveillants, même si cette protection ne remplace pas un antivirus ni une hygiène numérique correcte.
Double VPN peut renforcer la confidentialité en faisant passer la connexion par deux serveurs successifs, mais ce mode réduit les performances et n’est pas nécessaire pour simplement obtenir une IP suisse.
Que faire si vous ne pouvez pas installer d’application VPN ?
Dans certains cas, impossible d’installer un client VPN complet. C’est fréquent sur un ordinateur professionnel verrouillé, une session invitée, un Chromebook administré ou un appareil sur lequel vous n’avez pas les droits nécessaires. Une extension navigateur peut alors servir de solution de repli pour obtenir une IP suisse depuis Chrome, Firefox, Edge ou Brave.
Attention toutefois à ne pas la confondre avec une application VPN classique. Une extension protège surtout le trafic du navigateur. Les autres applications installées sur l’appareil, comme un client mail, une application de streaming, un logiciel de visioconférence ou un outil métier, continuent généralement d’utiliser la connexion habituelle.
C’est donc une option pratique pour consulter un site, faire de la veille, tester des résultats locaux ou accéder ponctuellement à un service web suisse. Pour protéger tout l’appareil, sécuriser un Wi-Fi public ou utiliser plusieurs applications en même temps, mieux vaut privilégier l’application VPN complète dès que c’est possible. Certains fournisseurs, comme ExpressVPN, proposent désormais des extensions hybrides capables de fonctionner seules en mode proxy ou de piloter l’application VPN installée pour protéger tout le trafic de l’appareil.
Comparatif rapide des VPN pour une IP suisse
|Critère
|CyberGhost
|Proton VPN
|ExpressVPN
|NordVPN
|Serveurs en Suisse
|Zurich, Hünenberg
|Zurich
|Zurich
|Zurich
|Meilleur usage
|Streaming suisse, simplicité
|Confidentialité
|Routeurs, Apple TV, stabilité
|Polyvalence, sécurité
|Garantie
|45 jours
|30 jours
|30 jours
|30 jours
|Offre gratuite utile
|Essai 24 h sur PC
|Oui, accès possible à la Suisse selon disponibilité, mais choix limité
|Non
|Non
|Protocoles
|WireGuard, OpenVPN
|WireGuard, OpenVPN, Stealth
|Lightway, OpenVPN
|NordLynx, OpenVPN
|Kill switch
|Oui
|Oui
|Oui
|Oui
|No-logs audité
|Oui
|Oui
|Oui
|Oui
|Idéal pour RTS/SRF
|Très bon
|Bon en offre payante
|Bon
|Bon
Qui a vraiment besoin d’une IP suisse ?
Les expatriés suisses sont les premiers concernés. Depuis la France, l’Espagne, le Canada ou la Belgique, l’accès à certains contenus locaux peut devenir plus compliqué. Play RTS, SRF ou Play Suisse peuvent appliquer des restrictions selon les droits de diffusion et la localisation détectée.
Les frontaliers peuvent aussi y trouver un intérêt. Une personne qui vit en France et travaille en Suisse peut avoir besoin d’une adresse IP helvétique pour certains services, portails ou usages personnels. Côté entreprise, il faut toutefois respecter les outils imposés par l’employeur. Un VPN grand public ne remplace pas un VPN professionnel ni une politique d’accès interne.
Les voyageurs sont également visés. Depuis un hôtel, un aéroport ou un réseau Wi-Fi public, un VPN suisse permet de retrouver une connexion plus cohérente avec ses habitudes, tout en chiffrant le trafic. C’est utile pour consulter ses services habituels, accéder à certains comptes ou limiter l’exposition sur des réseaux partagés. Pour les services bancaires, mieux vaut toutefois rester prudent. Une IP suisse peut parfois éviter des vérifications liées à une connexion depuis l’étranger, mais une adresse VPN partagée et déjà identifiée comme telle peut aussi déclencher des contrôles supplémentaires. Dans ce cas, une IP dédiée ou la connexion habituelle peuvent se montrer plus cohérentes qu’un serveur VPN très sollicité.
Les professionnels du marketing, du SEO et du développement peuvent aussi avoir besoin d’une IP suisse pour tester l’affichage local d’un site, vérifier des résultats de recherche, contrôler une campagne publicitaire ou simuler le comportement d’un service depuis la Suisse.
Quels services utiliser avec une IP suisse ?
Une adresse IP suisse peut servir à accéder plus facilement à plusieurs services locaux.
Play RTS fait partie des cas les plus fréquents côté francophone. La plateforme propose des programmes en direct et en replay, mais une partie des contenus peut être réservée aux internautes localisés en Suisse.
SRF Play concerne les contenus suisses alémaniques. Là aussi, les droits de diffusion peuvent limiter l’accès depuis l’étranger.
Play Suisse, Zattoo Suisse et Blue TV sont également concernés selon les contenus, les droits et les conditions d’accès. Une IP suisse peut faciliter la connexion, mais elle ne garantit pas que tous les programmes seront disponibles en permanence.
Les services bancaires suisses peuvent aussi déclencher des vérifications supplémentaires lors d’une connexion depuis l’étranger. Dans certains cas, utiliser une IP suisse rend la connexion plus cohérente avec vos habitudes. Dans d’autres, l’usage d’un VPN peut au contraire attirer l’attention si l’adresse est déjà connue comme appartenant à un fournisseur VPN.
Est-ce légal d’utiliser un VPN pour obtenir une IP suisse ?
Oui. Utiliser un VPN est légal en Suisse, en France et dans la majorité des pays européens. Un VPN est un outil de protection de la vie privée, utilisé par des particuliers, des entreprises, des journalistes, des chercheurs, des administrateurs système ou des personnes en déplacement.
La légalité dépend surtout de l’usage. Un VPN ne rend pas autorisée une activité qui ne l’est pas autrement. Télécharger ou partager illégalement des œuvres protégées, contourner des restrictions contractuelles ou accéder à un service interdit reste problématique, même derrière un VPN.
Pour le streaming, la question relève souvent des conditions d’utilisation des plateformes. Certains services bloquent les IP associées à des VPN, limitent le catalogue affiché ou demandent de désactiver la connexion VPN. Un fournisseur performant peut réduire ces blocages, mais aucun ne peut garantir un accès permanent à tous les contenus.
Un VPN gratuit suffit-il pour obtenir une IP suisse ?
Pour sécuriser ponctuellement une connexion Wi-Fi, oui, un VPN gratuit sérieux peut suffire. Proton VPN Free est l’une des meilleures offres gratuites pour cet usage, grâce aux données illimitées, aux applications open source et à la politique no-logs auditée. Depuis l’élargissement de ses localisations gratuites, le service peut donner accès à une adresse IP suisse selon disponibilité, mais il ne permet pas de choisir un serveur suisse aussi simplement et systématiquement qu’une offre payante. Pour un usage régulier, Proton VPN Plus reste donc plus adapté.
PrivadoVPN Free peut être intéressant pour un usage ponctuel, avec une enveloppe de 10 Go par mois. Il faut toutefois vérifier les localisations gratuites disponibles au moment de l’inscription, car elles peuvent évoluer, et la limite de données devient vite contraignante pour le streaming.
Pour regarder Play RTS, SRF, Play Suisse ou utiliser régulièrement des services helvétiques depuis l’étranger, un VPN payant reste plus fiable. CyberGhost, Proton VPN Plus, ExpressVPN et NordVPN offrent davantage de serveurs, de meilleurs débits, un support plus réactif et des garanties de remboursement qui permettent de tester le service sans engagement durable.
Nos données sont ouvertes !
⚡ Retrouvez l’ensemble de nos mesures de débit, upload et ping sur les VPN testés, relevées dans plusieurs pays et sur plusieurs jours, dans notre fichier de données ouvert.
📊 Pour une lecture plus synthétique de ces résultats, vous pouvez aussi consulter notre baromètre des VPN.
VPN et IP suisse, les réponses à vos questions
Comment savoir si mon adresse IP est bien localisée en Suisse ?
Une fois connecté à un serveur suisse, ouvrez un site de vérification comme ipleak.net ou iplocation.net. La localisation affichée doit indiquer la Suisse, avec une adresse IP différente de celle fournie par votre connexion habituelle. Si le pays indiqué ne correspond pas, déconnectez puis reconnectez le VPN, ou choisissez un autre serveur suisse dans l’application.
Pourquoi mon IP suisse ne fonctionne-t-elle pas sur Play RTS ou SRF ?
Les plateformes de streaming détectent parfois les adresses utilisées par les VPN et peuvent bloquer temporairement certains serveurs. Dans ce cas, changez de serveur suisse, videz le cache du navigateur, testez l’application mobile ou contactez le support du VPN. Le problème ne vient pas forcément de votre configuration, mais souvent de l’adresse IP utilisée à ce moment-là.
Peut-on obtenir une IP suisse gratuitement ?
Oui, mais les options gratuites restent limitées. Proton VPN Free est très solide pour sécuriser une connexion et peut désormais donner accès à plusieurs localisations, dont la Suisse selon disponibilité. En revanche, si vous voulez choisir précisément un serveur suisse et conserver de bons débits au quotidien, Proton VPN Plus reste plus adapté. PrivadoVPN Free peut convenir pour un usage ponctuel, avec une enveloppe de données limitée, sous réserve des localisations gratuites disponibles. Pour une IP suisse fiable et confortable, un VPN payant reste la solution la plus simple.
Quel VPN choisir pour obtenir une IP suisse facilement ?
CyberGhost est le choix le plus simple pour la majorité des utilisateurs et utilisatrices. Son réseau suisse couvre Zurich et Hünenberg, ses applications sont faciles à prendre en main, et sa garantie de remboursement de 45 jours laisse le temps de tester le service dans de bonnes conditions.
Quel VPN choisir pour la confidentialité en Suisse ?
Proton VPN est le choix le plus cohérent si la confidentialité passe avant tout. Ses applications sont open source, sa politique no-logs est auditée, et ses fonctions comme Secure Core répondent mieux aux usages sensibles qu’un VPN seulement pensé pour le streaming ou le confort quotidien.
Peut-on obtenir une IP suisse sur iPhone ou Android ?
Oui. CyberGhost, Proton VPN, ExpressVPN et NordVPN proposent tous des applications iOS et Android. Une fois l’application installée, il suffit de se connecter à un serveur suisse. Sur iPhone, l’application crée automatiquement une configuration VPN dans iOS, sans réglage manuel particulier.
Une IP suisse permet-elle de regarder Play RTS depuis l’étranger ?
Elle peut faciliter l’accès aux contenus réservés à la Suisse, mais elle ne garantit pas un fonctionnement permanent. Les plateformes de streaming détectent parfois les adresses IP associées aux VPN. Si un serveur est bloqué, essayez une autre localisation suisse ou contactez le support du fournisseur.
Le VPN ralentit-il la connexion ?
Oui, un peu. Le trafic passe par un serveur supplémentaire et doit être chiffré, ce qui ajoute forcément une légère perte. Avec un VPN de qualité et un serveur suisse proche de votre localisation, la baisse reste généralement limitée pour la navigation, le streaming HD, les appels vidéo ou le télétravail.
Mon fournisseur d’accès à Internet voit-il que j’utilise un VPN ?
Oui, votre FAI peut voir que vous établissez une connexion chiffrée vers un serveur VPN. En revanche, il ne voit pas précisément les sites consultés ni le contenu de vos échanges une fois le tunnel établi.
Quelle différence entre un VPN et un proxy suisse ?
Un proxy relaie surtout le trafic d’une application ou d’un navigateur. Un VPN chiffre la connexion au niveau du système et protège davantage d’usages, y compris les applications installées sur l’appareil. Pour obtenir une IP suisse de manière stable et sécurisée, le VPN est la solution la plus complète.