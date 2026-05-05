Comment obtenir une adresse IP suisse en 2026 ?

Chaque connexion à Internet passe par une adresse IP. Elle sert à identifier votre point d’accès au réseau, à acheminer les données entre votre appareil et les sites consultés, et à donner une estimation de votre localisation. Elle ne révèle pas votre adresse postale exacte, mais elle suffit souvent à indiquer votre pays, votre ville approximative, votre fournisseur d’accès ou votre réseau mobile.

Les plateformes de streaming, les services administratifs, les sites bancaires et certains outils professionnels s’appuient sur cette information pour adapter leur fonctionnement. Une plateforme suisse peut donc réserver une partie de ses contenus aux internautes localisés dans le pays. Un portail d’entreprise peut aussi déclencher des contrôles supplémentaires lorsqu’une connexion arrive depuis l’étranger.

Un VPN pour la Suisse règle ce problème en faisant transiter votre connexion par un serveur situé à Zurich ou Hünenberg. Les sites que vous consultez ne voient plus l’adresse IP attribuée par votre fournisseur d’accès, mais celle du serveur VPN. Pour eux, votre connexion semble provenir de Suisse. En prime, le VPN chiffre le trafic entre votre appareil et son serveur, ce qui ajoute une protection utile sur les réseaux Wi-Fi publics, dans les hôtels, les gares, les aéroports ou les cafés.

Le choix du fournisseur compte donc autant que la présence d’un serveur en Suisse, surtout pour le streaming, les comptes sensibles et les usages réguliers.