Contrairement aux extensions de navigateurs bien connues, le filtrage DNS opéré par le VPN s’applique à l’échelle du système. De cette manière, toutes les applications, des navigateurs aux clients de streaming, pourront alors bénéficier d’un blocage transparent des bannières, des pop-ups et des scripts publicitaires. Et pour cela, il suffit généralement d'activer une seule option.

En supprimant ces éléments en amont, non seulement la navigation gagne en rapidité, mais elle limite aussi le risque d’exécution de code malveillant via des campagnes d'annonces infectées. Et puisque vos pages sont désormais moins lourdes, le volume de données échangées est réduit. Par la même occasion, le VPN optimise donc le quota de bande passante de votre forfait sur vos terminaux mobiles. Bon, ça, c'est la théorie….

Et qui des fournisseurs DNS gratuits ?

Après tout, si le filtrage est opéré directement au niveau des DNS, pourquoi passer par un VPN plutôt que par un service dédié ? Généralement, les services de DNS gratuits ne filtrent pas les publicités, ou alors, le quota de requêtes est limité. D'ailleurs, le blocage des publicités est rarement disponible au sein des VPN gratuits.

Dans la pratique, il arrive que ce filtrage bloque l'accès à certains sites Web, voire ralentisse la connexion en empêchant le chargement de certains scripts. Dans ce type de cas, nul besoin d'aller trifouiller vos paramètres DNS, le VPN permettra d'activer ou non ce filtrage en un clic. Des services comme AdGuard DNS ou NextDNS sont efficaces, mais nécessitent un abonnement pour un usage illimité, avec un coût de revient pas forcément avantageux par rapport aux diverses fonctionnalités d'un VPN.