Si un VPN saura sécuriser votre connexion Internet, il a d'autres atouts en poche. En plus de renforcer votre vie privée, certains disposent d'un système de blocage de publicité natif. Alors pourquoi ne pas en profiter ?
Les éditeurs de VPN rivalisent de fonctionnalités pour attirer les chalands. Certains proposent des antivirus, d'autres des gestionnaires de mots de passe, d'autres des contrôles parentaux, d'autres encore revendiquent des dizaines de milliers de serveurs à travers le monde. Mais, parmi les outils particulièrement pratiques au quotidien, les bloqueurs de pubs s'avèrent plutôt pratiques.
Un adblocker dans un VPN, mais pourquoi ?
Contrairement aux extensions de navigateurs bien connues, le filtrage DNS opéré par le VPN s’applique à l’échelle du système. De cette manière, toutes les applications, des navigateurs aux clients de streaming, pourront alors bénéficier d’un blocage transparent des bannières, des pop-ups et des scripts publicitaires. Et pour cela, il suffit généralement d'activer une seule option.
En supprimant ces éléments en amont, non seulement la navigation gagne en rapidité, mais elle limite aussi le risque d’exécution de code malveillant via des campagnes d'annonces infectées. Et puisque vos pages sont désormais moins lourdes, le volume de données échangées est réduit. Par la même occasion, le VPN optimise donc le quota de bande passante de votre forfait sur vos terminaux mobiles. Bon, ça, c'est la théorie….
Et qui des fournisseurs DNS gratuits ?
Après tout, si le filtrage est opéré directement au niveau des DNS, pourquoi passer par un VPN plutôt que par un service dédié ? Généralement, les services de DNS gratuits ne filtrent pas les publicités, ou alors, le quota de requêtes est limité. D'ailleurs, le blocage des publicités est rarement disponible au sein des VPN gratuits.
Dans la pratique, il arrive que ce filtrage bloque l'accès à certains sites Web, voire ralentisse la connexion en empêchant le chargement de certains scripts. Dans ce type de cas, nul besoin d'aller trifouiller vos paramètres DNS, le VPN permettra d'activer ou non ce filtrage en un clic. Des services comme AdGuard DNS ou NextDNS sont efficaces, mais nécessitent un abonnement pour un usage illimité, avec un coût de revient pas forcément avantageux par rapport aux diverses fonctionnalités d'un VPN.
Quels VPN disposent d'un bloqueur intégré ?
Proton VPN : NetShield
NetShield repose sur les DNS internes de Proton VPN et nécessite un abonnement payant. L’utilisateur peut choisir le mode de blocage. Netshield peut s'apparenter à un outil anti-menace en ne bloquant que les malwares repérés sur les pages web frauduleuses ou filtrer à la fois les malwares, les publicités et les trackers. Chaque requête DNS est passée au crible, et un tableau de bord affiche en temps réel le nombre de domaines bloqués et la quantité de données économisée. Cette option est disponible à partir de la formule Plus. Au travers de nos tests, Netshield s'est avéré plus performant une fois connecté à un serveur suisse plutôt que localisé en France.
Surfshark : CleanWeb
Le VPN de Surfshark dispose du paramètre CleanWeb, lequel s’active en un geste sur toutes les plateformes. Pour son activation, Surfshark procédera à une déconnexion avant de vous reconnecter au même serveur précédemment sélectionné. Au-delà des bannières et pop-ups, cette option supprime les scripts publicitaires et certains cookies indésirables, tout en bloquant les liens malveillants. L'éditeur propose en plus une extension dédiée pour navigateur navigateur (CleanWeb 2.0), laquelle permet également de recevoir des alertes en cas de fuite de données. La fonction est accessible sous iOS, Android, Windows, macOS et Linux, sans surcoût. À noter que Surfshark propose en plus dans son offre un véritable antivirus utilisant le moteur d'Avira. Le VPN a récemment donné le coup d'envoi pour des filtres de blocage personnalisés à la manière d'un contrôle parental.
NordVPN : Protection Anti-menaces Pro
La Protection Anti-menaces Pro de NordVPN n'est pas comprise dans l'offre payante Basique mais activée avec la souscription Plus. À chaque requête, le système compare le domaine sollicité à sa base de données, bloquant les contenus identifiés comme pubs, trackers, malwares ou tentatives de phishing. L’utilisateur ajuste le niveau de filtrage selon ses besoins, du simple ad-block à la protection complète contre les menaces. NordVPN ne dispose pas à proprement parler d'un antivirus, mais le VPN est capable d'envoyer des fichiers exécutables sur ses serveurs pour en faire une analyse.
ExpressVPN : Ad Blocker
ExpressVPN propose désormais un bloqueur intégré, lequel peut être activé depuis l’interface ou en ligne de commande sur macOS et Linux. Comme ses homologues, il s’appuie sur un filtrage DNS pour couper l’accès aux annonces classiques et aux scripts malveillants. Notons aussi un filtre spécifique pour bloquer les sites pour adultes, plutôt bien vu dans le cadre d'un usage familial. Le module est inclus dans tous les abonnements.