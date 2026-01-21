Pourquoi s'évertuer à hacker une victime potentielle quand cette dernière peut faire le travail à la place d'un tiers et contourner d'elle-même les dispositifs de sécurité ? Les attaques dites "scam-yourself" ont bondi de 170% au dernier trimestre. Le principe est simple, mais efficace : l'internaute effectue lui-même la dernière étape de l'arnaque en cliquant sur un lien, en scannant un QR code ou en saisissant un code d'autorisation. Il suffit simplement d'une bonne dose de persuasion.

De leur côté, les faux tutoriels ont explosé de 283% en France sur cette période, tandis que les fausses alertes de scan affichent une hausse de 150%. Ces contenus semblent inoffensifs au premier regard, ce qui les rend particulièrement difficiles à identifier. Gen explique que les cybercriminels s'appuient sur des plateformes familières, des interfaces de confiance et, encore une fois, des mécanismes de persuasion automatisés.

Mais le terrain de jeu privilégié des escrocs reste le e-commerce. Les boutiques en ligne frauduleuses ont connu une progression fulgurante de 235% en France en fin d'année dernière. Et cette tendance se retrouve d'ailleurs à l'échelle mondiale avec plus de 45 millions de fausses enseignes bloquées durant le quatrième trimestre, soit une hausse de 62% par rapport à la même période en 2024. Ces sites malveillants représenteraient désormais 65% de l'ensemble des menaces détectées sur les réseaux sociaux.