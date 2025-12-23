La clé de voûte de cette arnaque se trouve dans le système de paiement. WeChat Pay fait de l'application un véritable couteau suisse financier, qui permet notamment d'effectuer des virements instantanés entre utilisateurs. S'il est très au quotidien pour les Chinois, ce service se transforme ici en cauchemar pour les victimes, puisqu'une fois l'argent envoyé, il est impossible d'annuler le mouvement ni de récupérer la somme. Contrairement à un virement bancaire classique que votre banque peut parfois bloquer, ici tout est définitif et ne prend que quelques secondes.