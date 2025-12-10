Le diable se niche dans les détails, et ces cybercriminels le savent. Chaque e-mail frauduleux reprend scrupuleusement l'identité visuelle de SharePoint, eSignDoc ou DocuSign. Les logos Microsoft sont authentiques, les en-têtes et pieds de page impeccables, les boutons « Consulter le document » identiques à ceux que vous voyez habituellement. Même les noms d'expéditeur sonnent juste, avec des formulations comme « X via SharePoint (Online) » ou « eSignDoc via Y » qui imitent parfaitement les notifications légitimes. Un niveau de mimétisme qui piège même les plus prudents.