Les victimes reçoivent donc un e-mail parfaitement légitime en apparence, avec logo Google et tout le tralala habituel. À l'intérieur, pas de leçon de géographie, mais des offres de référencement web ou de revente de produits. Et voici le piège final : un numéro WhatsApp à contacter. Pourquoi WhatsApp ? Car une fois la conversation déplacée sur cette messagerie privée, la surveillance de l'entreprise (de Google) n'opère plus, et les escrocs ont le champ libre.