Le site de vente de vélos en ligne Velogreen.fr est une arnaque. Derrière une interface professionnelle proposant des vélos électriques à prix cassés, des dizaines de consommateurs français ont été floués.
Le site Velogreen.fr se présente comme une boutique en ligne spécialisée dans la vente de vélos et vélos électriques, avec de grandes marques, des prix attractifs et une livraison gratuite. Le bonheur, en somme. Mais en réalité, aucune commande n'est jamais honorée. Plus grave, pour asseoir sa crédibilité, le site a usurpé l'identité juridique complète d'un commerçant français innocent, lui causant de sérieux préjudices. L'UFC-Que Choisir alerte aujourd'hui sur cette arnaque en ligne particulièrement sophistiquée.
Velogreen.fr, le faux site de vente de vélos qui trompe jusqu'aux plus méfiants
Velogreen.fr ressemble à s'y méprendre à un vrai site marchand. L'interface est soignée, on y retrouve des centaines de références de vélos et vélos électriques de grandes marques, Decathlon en tête, et même la livraison gratuite annoncée en trois jours. Ajoutez à cela un service après-vente visible, et des tarifs légèrement en dessous de ceux pratiqués ailleurs. Rien d'extravagant, mais juste assez attractif pour convaincre un acheteur de passer commande sans trop réfléchir.
Sauf qu'une fois la commande passée et le paiement effectué, c'est le néant. Carine, qui a témoigné auprès de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, attendait un vélo pour le Noël de sa fille, qui n'est jamais arrivé. Louise a reçu un e-mail signalant un vague retard de livraison, puis plus aucune nouvelle, après 117 euros envolés et une plainte déposée. Quentin, lui, a eu droit à un numéro de suivi qui ne menait nulle part et un e-mail de confirmation inventé de toutes pièces. Sur Trustpilot, il juge Velogreen parmi les arnaques en ligne les plus crédibles qu'il ait croisées. Sur la plateforme, l'unanimité est totale effectivement, avec 14 avis sur 14 à… une étoile, on vous laisse vérifier.
Ce qui rend Velogreen particulièrement retors, c'est le soin apporté à sa façade légale. Le site affiche une adresse postale à Colombes, un numéro de SIRET et un Kbis, des documents officiels qui prouvent normalement l'existence légale d'une entreprise en France. Sauf que ces informations ont été purement volées à un vrai commerçant, Levelographe.fr, une société française spécialisée dans la vente de matériel de vélo qui, elle, est tout à fait sérieuse.
Le gérant de boutique de vélos innocent reçoit les appels furieux des victimes de l'arnaque
Le fondateur de Levelographe.fr et propriétaire d'une boutique de vélos, Richard, a été alerté de l'existence de Velogreen par un internaute en novembre dernier. Il n'y voit au départ qu'un problème mineur, jusqu'à ce que les courriers recommandés commencent à arriver chez lui. Des acheteurs en colère qui réclament leur vélo ou leur remboursement. Logique, l'adresse que Velogreen a usurpée est celle de sa maison personnelle, à laquelle il avait rattaché son entreprise administrativement.
Les coups de téléphone hostiles ne tardent pas, puisqu'à partir d'une adresse postale, retrouver un numéro de téléphone n'est pas forcément très compliqué, et des acheteurs en colère n'hésitent pas à s'en servir. Richard a pourtant tout mis en œuvre pour faire fermer le site. Il a déposé plainte, prévenu Decathlon, l'hébergeur et le bureau d'enregistrement, ces deux prestataires techniques étant par ailleurs les mêmes que ceux utilisés par Velogreen. Tout cela sans succès hélas, puisque le site est toujours actif. Une technique, l'usurpation d'identité de vraies entreprises, que les escrocs du web utilisent de plus en plus fréquemment.
Quelques précautions simples auraient pourtant suffi à éviter le piège. Appeler le numéro de service client affiché sur le site (qui commence par 09) aurait immédiatement mis la puce à l'oreille, car il n'est attribué à personne. Pour ceux qui ont déjà payé, il y a deux possibilités. D'abord, ils peuvent signaler l'arnaque sur SignalConso, la plateforme officielle de la DGCCRF (la Répression des fraudes), toujours très sérieuse et très à l'écoute sur ces sujets. Ensuite, ils peuvent contacter leur banque pour tenter de bloquer ou récupérer le paiement, sans garantie toutefois. Dans tous les cas, un prix anormalement bas sur internet doit toujours rester un signal d'alarme.