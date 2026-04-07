Sauf qu'une fois la commande passée et le paiement effectué, c'est le néant. Carine, qui a témoigné auprès de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, attendait un vélo pour le Noël de sa fille, qui n'est jamais arrivé. Louise a reçu un e-mail signalant un vague retard de livraison, puis plus aucune nouvelle, après 117 euros envolés et une plainte déposée. Quentin, lui, a eu droit à un numéro de suivi qui ne menait nulle part et un e-mail de confirmation inventé de toutes pièces. Sur Trustpilot, il juge Velogreen parmi les arnaques en ligne les plus crédibles qu'il ait croisées. Sur la plateforme, l'unanimité est totale effectivement, avec 14 avis sur 14 à… une étoile, on vous laisse vérifier.