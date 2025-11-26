La meilleure défense ici, ce n'est pas l'attaque mais bien la vigilance. Tapez directement l'adresse des sites officiels plutôt que de cliquer sur les résultats sponsorisés des moteurs de recherche. Scrutez votre panier en vous demandant s'il contient une souscription à zéro euro le premier mois ? Et méfiez-vous aussi des délais de rétractation raccourcis à 24 ou 48 heures au lieu des 14 jours légaux. Ces sites ont vraiment pensé à tout pour vous piéger.