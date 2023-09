La résiliation en 3 clics de n'importe lequel de vos abonnements, c'est dès maintenant !

En apparence, il peut s'agir d'un bouton, qui doit pouvoir apparaître sur toutes les pages (et non pas que celle du compte client, précision importante) du site, de la plateforme ou du service sur lequel vous êtes abonné. Il peut s'agir, et la liste est non exhaustive, d'un service de streaming, d'une plateforme de jeux vidéo, d'une salle de sport, d'un site d'information ou d'autres plateformes proposant des services ou de la location. Du moment que vous êtes sous abonnement, vous devez pouvoir résilier en 3 clics au maximum.