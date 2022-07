Résilier son abonnement Amazon Prime devient plus simple grâce à l'UE

Il faut dire que l'annulation d'un abonnement était jusqu'ici un parcours du combattant semé d'embûches et de pièges. Amazon mettait tout en place pour que l'utilisateur n'aille pas jusqu'au bout du processus. « Les consommateurs devaient faire défiler plusieurs pages où figuraient des informations susceptibles de les désorienter et des boutons aux noms équivoques », dénonce la Commission.

Sous la pression de l'UE, Amazon avait déjà commencé en 2021 à modifier l'interface des menus qui menaient au désabonnement en rendant l'intitulé du bouton d'annulation plus explicite et en abrégeant le texte explicatif. Désormais, « ce texte sera encore plus court pour ne pas désorienter les consommateurs par des mises en garde ni les dissuader de se désabonner », indique l'organisme européen.