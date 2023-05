La résiliation en 3 clics des contrats d'assurance souscrits en ligne est désormais possible : ça va changer quoi ?

On peut ici l'affirmer sans mal : c'est une petite révolution. La procédure de résiliation en trois clics maximum devient réalité et s'applique à compter du 1er juin aux contrats d'assurance, en attendant les autres contrats, probablement dans les prochains mois ou semaines. Et le principe est on ne peut plus clair : la résiliation doit devenir aussi simple que la souscription. Voyons ce qui va changer pour nous, consommateurs.