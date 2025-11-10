Commander en ligne, c'est de plus en plus tentant, et vous allez voir que le droit de rétractation prend tout son sens. Quelques clics et votre nouveau gadget arrive chez vous presque en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Sauf que parfois, ce que l'on reçoit à la maison peut être assez déceptif. Un clavier plus rigide que prévu, ou une machine à café qui fait un boucan d'enfer, que faire si vous n'êtes pas satisfait(e) ? La législation française vous offre une soupape de sécurité, avec deux semaines pour changer d'avis, sans justification. Mais il y a des règles à suivre et à connaître.