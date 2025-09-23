Plusieurs plateformes de réservation du quotidien viennent d'être sérieusement rappelées à l'ordre par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, qui dénonce des pratiques commerciales déloyales.
Book-ici, reso-pro, reserv-go, servi-life et easy-rsv, sites en français sur lesquels vous avez pu naviguer récemment, ont reçu un sérieux rappel à l'ordre. Ces plateformes de conciergerie numérique, censées simplifier vos réservations de restaurant ou de transport, cachaient en réalité des abonnements payants piégeux. La Direction départementale de Protection des Populations (DDPP) a donc mené l'enquête, et les sanctions sont tombées.
Des réservations qui cachaient des souscriptions illégales
Le principe des sites comme Book-ici[.]com, reserv-go[.]fr ou easy-rsv[.]com est très séduisant sur le papier. Ces plateformes de conciergerie se présentent comme des intermédiaires pratiques pour réserver une table dans votre restaurant préféré ou un taxi, sans avoir à appeler ni l'un, ni l'autre. Sauf que se cachait un piège commercial bien rodé. Les utilisateurs pensaient simplement effectuer une réservation ponctuelle, mais ils souscrivaient en réalité à un abonnement payant récurrent.
L'enquête menée par les agents de la Répression des fraudes révèle des pratiques sournoises. La société Calling Tech Limited, qui exploite book-ici[.]com, reso-pro[.]com et reserv-go[.]com depuis le Royaume-Uni, dissimulait volontairement l'information cruciale concernant l'obligation d'abonnement. De façon délibérée, elle trompait donc les consommateurs.
Côté technique, ces sites ne respectaient pas non plus leurs obligations légales en matière de vente à distance. Les informations obligatoires sur la confirmation du contrat d'abonnement brillaient par leur absence, en laissant les utilisateurs dans le flou total sur leurs engagements financiers réels.
Le droit de rétractation bafoué par les plateformes de réservation
Leaf Limited Limited, qui exploite servi-life[.]com et easy-rsv[.]com, a développé un arsenal de pratiques douteuses encore plus étoffé. Cette société, domiciliée d'après nos constations dans les Îles Vierges britanniques, cumule les manquements aux yeux de la DGCCRF, comme la dissimulation de l'abonnement obligatoire, l'absence d'informations contractuelles, mais aussi le défaut de recueil explicite de l'accord de paiement des consommateurs avant facturation.
Le plus préoccupant concerne peut-être le droit de rétractation, pourtant fondamental dans le commerce en ligne. Les plateformes en question exécutaient immédiatement leurs services sans demander l'accord express des utilisateurs, les privant de fait de leur possibilité légale de changer d'avis pendant le délai de réflexion de quatorze jours.
Irritée par ces manquements, la Direction Départementale de Protection des Populations a été claire. Comme elle le confirme ce mardi 23 septembre, les deux sociétés doivent immédiatement arrêter leurs pratiques illégales et respecter la législation sur le commerce en ligne.