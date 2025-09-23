Le principe des sites comme Book-ici[.]com, reserv-go[.]fr ou easy-rsv[.]com est très séduisant sur le papier. Ces plateformes de conciergerie se présentent comme des intermédiaires pratiques pour réserver une table dans votre restaurant préféré ou un taxi, sans avoir à appeler ni l'un, ni l'autre. Sauf que se cachait un piège commercial bien rodé. Les utilisateurs pensaient simplement effectuer une réservation ponctuelle, mais ils souscrivaient en réalité à un abonnement payant récurrent.