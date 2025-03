Dans le détail, les contrôles ont ciblé un large éventail de services. Ils ont visé les renseignements téléphoniques, l'aide aux démarches administratives, les jeux et concours, la voyance et astrologie, le conseil en gestion de patrimoine et assistance, et même le téléphone rose ! L'objectif était de vérifier la loyauté des pratiques commerciales incitant à l'utilisation de ces numéros et le respect des obligations d'information sur les prix.