L'offensive de l'État contre les sites internet aux méthodes peu scrupuleuses s'accélère en 2025. Sous l'impulsion de Véronique Louwagie, ministre déléguée au Commerce, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a déjà procédé à 80 réquisitions numériques depuis le début de l'année. La cadence est assez soutenue, et il le faut, puisqu'elle dépasse déjà le rythme de 2024, où 87 blocages avaient été effectués sur l'ensemble de l'année.