80 sites internet frauduleux ont déjà été neutralisés cette année par la Répression des fraudes, qui traque ceux qui s'adonnent aux arnaques en ligne.
L'offensive de l'État contre les sites internet aux méthodes peu scrupuleuses s'accélère en 2025. Sous l'impulsion de Véronique Louwagie, ministre déléguée au Commerce, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a déjà procédé à 80 réquisitions numériques depuis le début de l'année. La cadence est assez soutenue, et il le faut, puisqu'elle dépasse déjà le rythme de 2024, où 87 blocages avaient été effectués sur l'ensemble de l'année.
Les nouvelles méthodes des arnaqueurs du web dévoilées et traquées par la Répression des fraudes
Les pratiques trompeuses détectées par les services de contrôle de la DGCCRF révèlent l'ingéniosité des fraudeurs. Entre les fausses promotions, les produits inexistants ou interdits, et les identités professionnelles fictives, l'arsenal des arnaques en ligne ne cesse de se diversifier. Des sites comme serrurerieexpress.com ou depann24.net, qui renvoient directement vers une page dédiée d'information de la Répression des fraudes, illustrent ces dérives.
Le secteur du dépannage à domicile est particulièrement touché par ces pratiques déloyales. Ces plateformes usurpent l'identité de professionnels établis, mettent en avant des partenariats prestigieux inexistants ou gonflent artificiellement leur ancienneté. À chaque fois, leur objectif est le même : rassurer des consommateurs en détresse pour mieux les piéger.
La vente en ligne n'échappe pas non plus à cette déferlante frauduleuse. Des sites comme tout-materiel.com ou 123elecfr.com trompaient les consommateurs sur la disponibilité réelle des produits proposés, en créant de fausses attentes chez les acheteurs. Ces pratiques nuisent autant aux consommateurs qu'aux véritables commerçants respectueux des règles. Le ministère de l'Économie met à disposition la liste complète des sites bloqués depuis le début de l'année, que l'on peut voir comme une liste noire.
Blocage, restriction, déréférencement : la riposte française organisée
Depuis 2020, la loi française offre aux services de l'État trois leviers d'action redoutablement efficaces. Le blocage complet interdit tout accès au site frauduleux est l'un d'eux. Il existe aussi la restriction, qui redirige les internautes vers une page d'information ministérielle, et enfin le déréférencement, qui fait disparaître le site des résultats de recherche. Ces outils permettent d'agir avec célérité.
Les mesures prises touchent aussi des sites de mode comme charlotte-lyon.fr ou boutiquelison.fr, ainsi que des plateformes frauduleuses spécialisées dans l'aide publique. Vosdroitsformation.fr ou moncompte-cpf.com exploitent toujours de façon cynique la méconnaissance des citoyens sur leurs droits sociaux pour les escroquer.
Cette multiplication des blocages, qui est à saluer, montre également que les secteurs du dépannage à domicile et la rénovation énergétique font partie des terrains de jeu favoris des escrocs. Ces secteurs attirent les fraudeurs car ils exploitent l'urgence des consommateurs. L'ambition gouvernementale consiste désormais à faire respecter en ligne les mêmes règles que dans les magasins physiques.