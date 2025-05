L'univers des télécoms regorge de promesses alléchantes pour nous attirer, mais il peut se transforme en labyrinthe bureaucratique quand sonne l'heure du départ et du retour de la box internet. C'est bien l'un des moments critiques dans la relation qui vous unit à votre opérateur. Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ont chacun conçu leurs propres règles du jeu, souvent délibérément complexes, comme le fait remarquer 60 millions de consommateurs. Une étiquette de retour, un colis postal, et commence alors la roulette russe numérique.