Sauvage Évasion, une boutique en ligne d'équipement extérieur, a trompé les consommateurs et clients. La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGGCRF) a relayé publiquement ce vendredi une injonction contre Sauvage Évasion, qui fait suite à plusieurs signalements sur Signal Conso. Le e-commerçant dispose désormais de 15 jours pour corriger ses pratiques sous peine de sanctions plus sévères. Que lui reproche-t-on ?