Le phishing (ou hameçonnage) reste la menace numéro un. Un tiers des demandes d'assistance lui sont consacrées, en hausse de 71% sur un an. Le principe est toujours le même, avec un message qui imite Amazon, le SMS d'un faux livreur, une amende bidon au nom de l'ANTAI, pour à chaque fois pousser la victime à cliquer ou à payer. Mais la nouveauté en 2025, c'est le niveau de personnalisation. Certains de ces messages frauduleux contiennent le prénom, l'adresse postale, voire l'IBAN du destinataire, récupérés lors des nombreuses fuites de données de l'année.