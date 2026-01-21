Le piège fonctionne toujours de la même façon. Si vous êtes ciblé(e), vous recevez un SMS ou un e-mail alarmant prétendant provenir de sa banque, d'Amazon, de PayPal ou même d'un mystérieux « Service Opposition ». Le message annonce un achat de 650 euros, un virement suspect ou un retrait que vous n'avez jamais fait. Il est parfois précisé dans ce message que l'opération n'apparaîtra sur votre compte que dans 24 à 48 heures, ce qui amplifie le stress et vous empêche de prendre le temps de vérifier.