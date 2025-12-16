En usurpant l'identité de l'ARCEP, les malfrats usent d'une technique d'arnaque on ne peut plus classique, mais toujours efficace, d'autant plus qu'elle porte une touche institutionnelle qui change tout. Dans le détail, un interlocuteur vous appelle et vous annonce une mauvaise nouvelle : votre identité a été usurpée. À l'autre bout du fil, la personne se présente comme agent de l'ARCEP, cette autorité que tout le monde connaît sans vraiment la connaître. Le ton est professionnel, rassurant même.