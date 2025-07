Squeak

On ne le répétera jamais assez : demande d’informations personnelles, paiements, situation d’urgence pour mettre la pression… C’est à la poubelle directement ! Et si on a un doute, on garde son calme et on contacte alors le vrai service en question via un numéro de téléphone obtenu par une recherche soi-même sans suivre le moindre lien. Si déjà on arrivait à inculquer ça à une majorité de gens toutes ces arnaques seraient caduques et cesseraient d’elles-mêmes, les arnaqueurs n’aient plus aucun intérêt à perdre leur temps.

Par contre, qu’on ne me fasse pas croire qu’il est totalement impossible de remonter jusqu’aux auteurs de ces appels frauduleux, ils utilisent le réseau, un numéro… Même s’ils passent par des sociétés de VoIP ou des call-centers qui disposent d’une série de numéros qui sont loués, il doit être possible de faire quelque chose au niveau des opérateurs.