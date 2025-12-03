PEPSIMAX

Je reçois beaucoup d’appels en ce moment pour des panneaux solaires, pompes à chaleur et autres abonnements télécom et d’autres. Les 2/3 sont de l’ IA, c’est facile à repérer, si il y a un accent prononcé ce sont des humains et si le prénom est français et la voix absolument sans accent c’est de l’IA. Vous pouvez vérifier en insultant l’IA pendant qu’elle parle, elle poursuivra son monologue. Puis à l’issue elle dira « pardon je suis désolé de vous avoir dérangé ».

Il y a quelques années j’avais rempli des formulaires en changeant de nom, par exemple M.Boutarfa ou John STEED. Comme tout le monde revend ses données j’ai reçu des appels au nom de Boutarfa et des centaines de mails au nom de Steed ou Boutarfa. Je regrette juste de ne pas avoir écrit James Bond au lieu de John Steed, c’est dommage car j’aurais bien voulu recevoir des appels me demandant " Monsieur Bond ?"…