Le document brandi comme frauduleux par les gendarmes porte tous les atours de l'authenticité. On y retrouve l'en-tête du ministère de la Justice, le tampon de la « Direction centrale de la gendarmerie - Brigade de protection des mineurs », et même la signature de Laure Beccuau, procureure bien connue du parquet de Paris. Le mail se réfère même à une enquête préliminaire avec un numéro associé9, histoire de crédibiliser le tout.