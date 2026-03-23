Pour piéger plus de monde avec un SMS de fausse livraison, les pirates et escrocs utilisaient depuis plusieurs mois des messages personnalisés, avec votre nom pour bien vous faire comprendre que le message vous est destiné. Mais en plus des fuites de données qui pullulent pour notre plus grand malheur, les malfrats utilisent l'intelligence artificielle pour automatiser l'étape suivante de cette arnaque au faux colis par SMS, on pourrait dire « par MMS » d'ailleurs. Désormais, ils font carrément apparaître votre prénom et votre nom sur une photo de colis estampillée Mondial Relay. Si on trouve ça un poil grossier, évidemment, certains se feront piéger.