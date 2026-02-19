Dans le détail, l’instance regroupait plusieurs bases de données organisées par pays et rassemblait des informations d’identification particulièrement sensibles, avec un niveau de précision variable selon les régions.

Noms, adresses, dates de naissance, numéros d’identification nationale, coordonnées téléphoniques et électroniques apparaissaient dans de nombreux enregistrements, parfois accompagnés de métadonnées liées aux usages télécoms ou d’annotations destinées à l’analyse antifraude.

L’ensemble toucherait des millions d’individus résidant dans 26 pays, les volumes les plus importants concernant les États-Unis, avec environ 204 millions d’enregistrements, mais aussi le Mexique, les Philippines et plusieurs pays européens, dont l’Allemagne (60 millions), l’Italie (53 millions) et la France (52 millions). Évidemment, ces chiffres ne correspondent pas nécessairement à autant de personnes distinctes, un même individu pouvant apparaître à plusieurs reprises dans ce type de base, mais ils donnent la mesure de l’ampleur de l’exposition.

Les chercheurs attribuent cette infrastructure à IDMerit, un fournisseur de solutions de vérification d’identité numérique reposant sur des outils d’analyse automatisée, en partie fondés sur l’intelligence artificielle, pour examiner des documents officiels et valider en temps réel les informations déclarées par les utilisateurs. Ses solutions sont intégrées par des banques, des acteurs du paiement ou des plateformes fintech afin d’externaliser les contrôles réglementaires lors de la création d’un compte ou de l’accès à leurs plateformes. L’exposition ne résulterait pas d’une intrusion, mais d’une mauvaise configuration, scénario désormais courant pour des infrastructures centralisant des données issues de multiples services.